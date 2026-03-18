屏東年度寫生盛會「藝起派對」報名開跑 用畫筆開啟輕旅行

2026藝起派對寫生嘉年華將移師恆春半島舉行，即日起受理報名。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣一年一度的寫生盛會「藝起派對－繪屏東寫生嘉年華」將於4月18日登場，今（2026）年活動首度移師恆春半島，即日起開放網路報名，以恆春文化中心為核心場域，結合百年恆春古城與出火地質公園等特色景觀，縣府邀請全台畫友走進半島，用畫筆捕捉藝術、歷史與自然交織的風景。

屏東縣政府文化處表示，恆春文化中心是半島重要的藝文基地，去年劇場館啟用，象徵文化平權與藝術深耕向南延伸。今年「藝起派對」選在此舉辦，希望讓參賽者在創作之餘，也能親身感受這座文化新地標的魅力，除描繪建築之美，也能走進恆春鎮內巷弄與恆春古城，以畫筆記錄半島豐富的人文地景。

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為讓不同族群都能參與這場全齡藝術派對，分為「寫生組」與「創意組」。寫生組設社會組、高中組、國中組及國小高、低年級組，最高獎金5000元，總獎金達10萬元。各組前三名及優選作品未來也將在恆春文化中心展出，讓更多民眾看見創作者眼中的半島之美。

創意組不限年齡與設籍地，由主辦單位提供著色線稿，鼓勵親子或初學者發揮創意，以色彩描繪心中的屏東願景。網路報名成功並完賽的前300名參賽者（寫生組200名、創意組100名），還可獲「藝起派對限定小禮」一份。活動網路報名即日起至4月12日中午截止，詳情可至屏東縣政府文化處官網及臉書查詢。

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