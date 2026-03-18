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    首頁 > 生活

    春分+龍抬頭 做1事吸龍氣招財轉運

    2026/03/18 08:13 記者陳鳳麗／南投報導
    土地公、土地婆是跟人最親近的神明，土地公生日可以帶伴手禮去祝壽。（記者陳鳳麗攝）

    土地公、土地婆是跟人最親近的神明，土地公生日可以帶伴手禮去祝壽。（記者陳鳳麗攝）

    週五是「春分」遇土地公生日，也是「龍抬頭日」，民俗專家廖大乙表示，今年是馬年遇「龍抬頭日」，龍馬精神最暢旺，想吸財氣、補運、轉運，可找像龍柏等常綠老樹，吸取「靈氣」、「龍氣」。另建議帶殼龍眼乾、麻糬、花生，到常去的土地公廟拜土地公，很快就會好事發生。

    廖大乙指出，20日週五是24節氣中的「春分」，該節氣是陰陽對等，「春分」過後陽氣會越來越旺，而這天又正好是農曆二月初二土地公生日，也稱「龍抬頭日」，可說是旺上加旺非常的特別日子，沒空去拜土地公求財，或是沒有民俗信仰的人，有一個簡單的方法就可轉運又旺財。

    建議「龍抬頭日」上午5點到下午5點之間，找1棵常綠且樹幹較粗的老樹，像百年龍柏、南洋杉，或是其他歷經數十年屹立不搖的大樹，這種大樹龍氣很旺，可以繞著大樹走3圈，吸收老樹的「靈氣」就是吸收「龍氣」，一整年會財旺人氣旺。

    生肖屬龍、馬、牛、羊的人，今年財運很好，找老樹吸龍氣會旺上加旺，不過提醒這4個生肖的朋友，「龍抬頭日」忌穿黑色，最好穿色彩明亮的衣服。

    廖大乙也說，「龍抬頭日」也是土地公生日，祂是跟人們最親近的神明，要為土地公慶祝生日，可帶土地公喜歡的花生、麻糬和米酒，另也建議帶龍眼乾去拜，既可黏錢添財運，也可脫殼轉運，且很快會有好事發生。

    以上為民俗說法 僅供參考

    土地公生日最佳祝壽伴手禮，有帶殼花生、麻糬和米酒。（廖大乙提供）

    土地公生日最佳祝壽伴手禮，有帶殼花生、麻糬和米酒。（廖大乙提供）

    廖大乙建議，「龍抬頭日」可以找像龍柏老樹等常綠大樹吸靈氣、換「龍氣」。（廖大乙提供）

    廖大乙建議，「龍抬頭日」可以找像龍柏老樹等常綠大樹吸靈氣、換「龍氣」。（廖大乙提供）

    廖大乙說，只要常綠、屹立不搖的，像肯氏南洋杉…等大樹，都可在「龍抬頭日」吸收龍氣。（記者陳鳳麗攝）

    廖大乙說，只要常綠、屹立不搖的，像肯氏南洋杉…等大樹，都可在「龍抬頭日」吸收龍氣。（記者陳鳳麗攝）

    帶殼龍眼乾也是拜土地公的好供品。（記者陳鳳麗攝）

    帶殼龍眼乾也是拜土地公的好供品。（記者陳鳳麗攝）

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