釐清開發用地有形文化資產問題 竹縣查詢系統4月上線

新竹縣建置相關查詢系統，幫助民眾釐清開發用地有無涉及有形文化資產。（取自竹縣府官網）

準備開發土地會不會就位在新竹縣的有形文化資產的環境敏感範圍內？縣府文化局為了便利開發者掌握，建置「新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統（https://hican.hchcc.gov.tw）」，去年5月中試營運後，4月1日起將正式收費提供即時線上查詢服務，每筆地號須付費新台幣70元。

縣府文化局長朱淑敏說，土地開發前，如果沒有事先掌握用地有無涉及有形文化資產的問題，施工時很容易因此面臨必須調整、審議，甚至還有可能因違反文化資產保存法而面臨受罰。過去為了確認用地有無前述問題，都靠書面公文往返來確認，既耗時又費力。

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如今他們建置了「新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，提供民眾或開發單位在開發前、及早確認用地是否涉及有形文化資產，以便於後續規劃與行政作業。這套系統去年5月中試營運後，迄今已累積近7000筆查詢紀錄，有簡政便民的功用。

基於使用者付費原則，縣府今年2月初發布「新竹縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統收費標準」，且將於4月1日起正式營運實施收費，每筆地號收取規費70元。

使用者輸入地段、地號就能即時查詢前述相關資料，且同步了解開發時應注意事項，可針對開發案做修正或優化。值得一提的是，這套系統所生的結果檔案，跟過去文化局函復的公文具同等效力。

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