送好書！海保署再贈450冊繪本、國海院贈馬祖海域生態圖鑑

國海院贈馬祖海域生態圖鑑。（國海院提供）

海洋保育署推動「一起看海：海洋知識無距離」公益贈書活動，第一階段送出逾1500本海洋生物圖鑑與兒童繪本，因尚有約450本，4月1日起開放第二階段申請，對象為學校、圖書館、社福機構及非營利組織。

另外，國家海洋研究院預計3月23日上午10點，在連江縣立介壽國民中小學舉辦「馬祖海域生態圖鑑新書發表會」，這是台灣首度針對馬祖海域進行跨尺度調查的科普專書，收錄超過400種珍貴海洋生物，並舉行贈書儀式，回饋給連江縣各級學校與圖書館。

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海保署指出，第一階段贈書獲得熱烈申請，陸續寄送中，尚餘約450本，不收取任何費用，期盼透過這項公益行動，讓「理解海洋、尊重海洋、守護海洋」的理念，在更多校園與社區中持續萌芽。

國海院表示，「馬祖海域生態圖鑑」分為《探索馬祖海洋—繽紛魚類與底棲動物之旅》、《馬祖海域的「小小漂浮客」—隱形的英雄及守護者》、《跟著潮汐去旅行—認識馬祖四鄉五島的潮間帶生物》，這是國海院研究團隊歷時多年、克服海象挑戰的豐碩成果。

海保署送海洋生物圖鑑與兒童繪本。（海保署提供）

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