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    首頁 > 生活

    高雄愛河親水廊道12月完工 增設兒童遊戲場、體健區

    2026/03/18 00:14 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市水利局完成愛河西側明誠至裕誠路段改造。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局完成愛河西側明誠至裕誠路段改造。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局投入近1.9億元，打造愛河河堤親水廊道，除增加河堤公園步道，並改善4座橋梁加強夜間照明，其中愛河西側裕誠至天祥二路段將打造兒童遊戲場，預計4月底完工：愛河東側明誠至天祥路二路段將增設體健區、改建兒童遊戲場，整體工程今年12月完工，讓老少共融都愛去。

    水利局推動愛河河堤親水廊道水環境改善計畫，先行改造愛河西側工程，已完成明誠至裕誠路段，開放使用受歡迎；裕誠至天祥二路段施工中，預計4月底完工，將無縫銜接綠色水岸，提供民眾休閒好去處。

    水利局加速愛河東側分2區施工，其中明誠路至裕誠路段，將改善廣場及動線，增加橫向串聯步道，推動水岸休憩節點優化，將於今年6月完工。

    此外，天祥二路至裕誠路段將打造兒童遊戲場及長輩體健區，並改善天祥、裕誠、明誠、公園木橋共4座橋梁，加強夜間燈光照明設備，同時整建綠帶植栽，預計今年12月完工。

    整體工程融入環境減量，增加透水設計理念，藉由拆除閒置設施，擴大透水綠帶，提升河堤公園綠覆率，強化防洪減災功能，轉型為具備環境韌性及環保都會公園。

    水利局將以最短時間改造河堤公園，升級為優質的散步、運動與休憩的公共空間，營造舒適水岸環境，創造愛河中游新亮點，提升在地生活品質及休憩體驗。

    高雄市水利局增加愛河河堤公園步道。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局增加愛河河堤公園步道。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局完成愛河西側明誠至裕誠路段改造。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水利局完成愛河西側明誠至裕誠路段改造。（記者陳文嬋攝）

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