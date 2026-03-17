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    首頁 > 生活

    熱心女里長攜手食物銀行辦桌 邀350弱勢共享團圓飯

    2026/03/17 23:24 記者李容萍／桃園報導
    楊梅里長葉星秀（左2）邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

    楊梅里長葉星秀（左2）邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

    桃園市楊梅里長葉星秀攜手慈馨食物銀行，關懷地方弱勢族群、傳遞社會溫暖，今（17）日在楊梅區大成市場前廣場舉辦新春圍爐寒冬送暖活動，席開35桌，邀請350位低收入戶、中低收入戶、邊緣弱勢家庭與獨居長者，共享一頓溫暖豐盛的團圓飯，現場並發放毛毯及白米等民生物資，協助減輕弱勢家庭生活負擔。

    值得一提的是，本次辦桌邀請金帽專業義廚團餐廳主廚群共同參與，由多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理，讓受邀的關懷家庭與長者，能夠享用媲美餐廳等級的精緻佳餚，不僅是一頓餐食，更是一份充滿尊重與溫度的公益心意。

    會中，葉星秀感謝愛-承擔金蘭兄弟義廚、景山交通股份有限公司、大楊梅鵝莊、金星同濟會及靜德扶輪社等公益與企業團體共同參與，共同打造一場充滿愛心與溫度的新春圍爐。她強調，社區的力量來自彼此扶持與互助，未來將持續整合各界資源，推動更多關懷行動，打造更具溫度與幸福感的在地社區。

    受邀關懷對象涵蓋楊梅區多個里別，包括楊梅、紅梅、富岡、高榮、雙榮、高上、瑞溪、裕成、大同、永寧、上田、秀才、水美、三民、楊江、楊湖、中山及梅溪等里，透過跨里資源整合，讓更多需要被關懷的家庭都能受益。

    楊梅里長葉星秀邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

    楊梅里長葉星秀邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

    楊梅里長葉星秀邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

    楊梅里長葉星秀邀請多位專業主廚親自掌廚，精心烹飪高品質的宴席料理。（葉星秀提供）

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