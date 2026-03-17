桃園「肉肉桃走中」成果發表 805師生去年共甩86公斤

桃園市副市長蘇俊賓（左3）出席「桃園超敢動－肉肉桃走中」114年兒童青少年健康體位管理活動成果頒獎。（桃園市政府提供）

桃園市政府體育局今（17）日下午在桃園市立圖書館舉辦「桃園超敢動－肉肉桃走中」114年兒童青少年健康體位管理活動成果發表座談會，公布參加的45所國小、16所國中及2所高中、共805人，累計減重86.1公斤。

此活動採校際競賽方式辦理，對象為國小高年級及國高中體位過重以上學生，並鼓勵家長與教師共同參與；優勝學校可獲頒行政補助金，用於推動校內運動與健康促進方案，進一步擴大健康影響力。

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桃園市副市長蘇俊賓出席活動表示，面對肥胖與健康議題，企業與政府不應只著眼於末端醫療與藥物治療，而應從源頭著手，培養孩子良好的飲食、運動與作息習慣，建立健康循環的社會。健康體位管理不應以「減重最多者得獎」為導向，而應鼓勵學生找到適合自己的方法，並持之以恆實踐。

蘇俊賓提到，此活動參與人數較前年提升300餘人，顯示學校與校長們的高度重視與積極響應。未來活動評比可朝引導學生建立適切且可持續的健康管理方式調整，而非單純以減重成果為導向，並建議建立後續追蹤機制，持續關注學生後續健康狀況，避免短期減重後反彈，從源頭培養正確飲食、運動與生活作息觀念，降低對醫療與藥物的依賴。

與會台灣諾和諾德藥品股份公司處長王昶閔表示，公司長期投入肥胖與糖尿病衛教推廣，透過醫療專業結合家庭與學校教育，協助兒童及青少年建立健康飲食與運動習慣。此次活動透過校園講座、衛教影片與宣導教材，提升學生與家長對健康體位管理的認識，與市府共同促進下一代健康生活型態的養成。

台灣肥胖醫學會理事長林文元也說，依據世界衛生組織及國際肥胖聯合會資料，全球兒童及青少年肥胖比例持續攀升，台灣約有3分之1兒少屬過重或肥胖族群，且未來罹患慢性疾病風險較高。學會也將持續與市府、企業透過專業的指導與正確觀念，讓青少年在控制體重的同時也能維持正常成長與發育，建立長期穩定的健康生活模式。

桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「桃園超敢動－肉肉桃走中」114年兒童青少年健康體位管理活動成果。（桃園市政府提供）

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