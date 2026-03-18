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    首頁 > 生活

    日本知名女星悄來台！路邊吃滷肉飯 1動作讓阿伯看不下去啦

    2026/03/18 00:38 即時新聞／綜合報導
    上野樹里近日悄悄來台灣。（圖翻攝自上野樹里IG）

    上野樹里近日悄悄來台灣。（圖翻攝自上野樹里IG）

    主演日劇《交響情人夢》、在台灣擁有高人氣的日本知名女星上野樹里，近日悄悄到台灣來玩，並在社群分享一連串遊記。其中一段她在街邊吃飯時與阿伯的逗趣互動，讓人不禁莞爾。

    上野樹里16日開始陸續在IG限時動態，PO出在台灣旅遊的點滴記錄，可以看到頂著短髮清爽造型的她，打扮休閒，與台灣各種街景、風景合影；她還特別拍下茶葉蛋、捷運代幣等台灣民眾習以為常的食物或小物，大讚這些東西都很可愛。

    除此之外，上野樹里還分享，她搭了火車到東部玩，在路邊攤點了滷肉飯、地瓜葉、荷包蛋和虱目魚湯，因為她不知道碟子里的醬汁是拿來沾魚肉的，直接就將醬汁倒進湯裡面，沒想到有路過的阿伯目睹到這一切「看不下去」，特地跑過去教她正確的吃法，互動相當逗趣且溫馨。

    不少台灣網友看到上野樹里「限動轟炸」，像極台灣人去日本玩也會狂發限動，直呼「野田妹太可愛」，也有人說看得出來她在台灣玩得很開心，而且很擅長在日常發現有趣的事情。

    上野樹里分享在台灣路邊攤吃飯的逗趣小插曲。（圖翻攝自上野樹里IG）

    上野樹里分享在台灣路邊攤吃飯的逗趣小插曲。（圖翻攝自上野樹里IG）

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