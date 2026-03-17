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    首頁 > 生活

    週三熱到29度 4縣市紫外線過量 轉雨時間曝光

    2026/03/17 20:39 即時新聞／綜合報導
    週三各地大多為晴到多雲。（擷取自中央氣象署網站）

    週三各地大多為晴到多雲。（擷取自中央氣象署網站）

    週三各地大多為晴到多雲，迎風面的東部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北山區也有降雨機會；溫度方面，白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中部以北及東北部低溫約14至17度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

    中央氣象署預報，週三各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的花蓮、台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北及東北部山區亦有零星短暫陣雨。

    溫度方面，白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度，中南部近山區可以來到30度，早晚各地仍較涼，中部以北及東北部低溫約14至17度，南部及花東為18、19度，日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

    氣象署提醒，清晨北部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意路況安全；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

    未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四大陸高壓前緣往南延伸到東海、台灣北方海面，北部、東北部、東部將轉為陰天有短暫陣雨天氣，中南部、東南部雲量也會增多，山區亦有局部短暫陣雨機會。

    紫外線指數方面，澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週三環境風場為東南風，馬祖、金門及清晨北部地區有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度。（擷取自中央氣象署網站）

    溫度方面，白天各地舒適溫暖，高溫普遍在25至29度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，澎湖縣、宜蘭縣、花蓮縣、基隆市為「過量級」，其他地區皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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