霪雨致災！高雄棗減產3成 每公頃救助10萬 3/18起受理

高雄棗因霪雨致災減產3成，農業局爭取到農損現金救助，3月18日起受理申報。（記者陳文嬋攝）

高雄棗品質好聞名國際，經濟產值超過10億元，今年2至3月因霪雨致災，造成產量減少3成，農業局爭取到中央現金救助及低利貸款，每公頃救助10萬元，3月18日起受理申報。

高雄棗種植面積708公頃，主要產區為燕巢區、阿蓮區、大社區及田寮區，今年2至3月降雨，晚生種果梗處因雨水積聚，導致果實裂開、褐化及落果，降低商品價值。

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農業局及區公所接獲農民反映高雄棗皮薄，因霪雨導致果實開裂、褐化，蒂頭處積水也會爛，農業局近日邀集農業試驗所、農糧署與區公所確認災情，預估整體災損達2至3成。

農業局函文中央爭取農產業天然災害現金救助及低利貸款，農業部今日公告納入現金救助項目，每公頃救助10萬元，自3月18日起至3月31日受理農民申報。

農業局長姚志旺提醒棗農受災損失達2成以上，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並於3月31日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，市府將全力協助，並加速勘災、現金救助發放，農民復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

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