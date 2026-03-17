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    擊劍服比學生還老！家長籌資80萬讓台東體中擊劍隊帥氣出征

    2026/03/17 19:34 記者劉人瑋／台東報導
    穿上新擊劍服、面罩、新劍，氣勢就不一樣。（記者劉人瑋攝）

    穿上新擊劍服、面罩、新劍，氣勢就不一樣。（記者劉人瑋攝）

    台東大學附設體育中學的西洋劍設備已經傳了數代學生，學生上場比賽根本像「拼裝車」，跟學姐借上衣、跟學弟借褲子，甚至還跟對手借手套，如今家長會看不下去，既然無法爭取到中央資源，家長們、贊助商共同出資約八十餘萬元購買二十套設備，讓選手能更舒適上場，挑戰本月底的全國大賽。

    家長會長杜秀卿同時也是市代謝龍泉的妻子，與縣議員陳志峰的妻子江家榛日前觀看體中學生競賽時發現，擊劍服「就跟抹布一樣，鬆緊帶部分成了『荷葉邊』，讓我們台東的孩子穿這種東西上場像話嗎？」。二人找來贊助商購買一套四萬多的西洋劍設備、共二十套。今下午在體中舉行捐贈儀式，學生們穿著新擊劍服、舉著閃亮的西洋劍，連選手都感覺心情好多了。

    揮別20年黃垢舊衣 不再靠夾子夾褲頭

    現代五項比得是游泳、越野跑、射擊、西洋劍及障礙賽，是亞奧運的傳統核心項目，其中西洋劍一項的比賽服就需符合國際認證（FIE）的專業擊劍，今天儀式後，隊員攤開以往的舊服，還有2001年生產，都在隊員出生前10多年前製作，洗不掉的汗漬將服裝染黃，鬆緊帶部份如杜秀卿、江家榛所言有「荷葉邊」皺褶。

    新擊劍服不只要「帥」，還關係能不能下場比賽，比賽時，新衣磨擦力小，也讓選手更易施展。但隊員的服裝還是與學長姐、學弟們「一衣穿數代」，大家「同穿一條褲子長大」。

    有學生說，還曾經練習到一半掉褲子，最後還是以夾子從背後將褲頭夾緊、繼續練習。高三的張晴說，由於衣服時代久遠，有時上衣有被認證，但褲子沒被認證，所以需要到處湊整套上場。已有國手資格的國二生張廷宇說，全套服裝因安全考量不得露出身體，有次比賽因全隊手套皆在指頭部分磨破成「露指套」，最後還是向對手借手套才能比賽。

    總教練范希聖感慨地透露，受限於經費短缺，隊上的擊劍比賽服已超過10年未曾更換，許多裝備甚至出現鬆緊帶斷裂反覆修補、衣色泛黃陳舊的情況，家長會長杜秀卿與陳志峰議員夫人江家榛，目睹體中選手與其他隊選手奮戰時，「別人的衣服白帥帥，我們的衣服黃滋滋」，當下決定發起募款，才有如今的新設備，選手也不需為了能比賽到處湊衣服。

    發黃、荷葉邊，鬆掉的褲管只能以長襪包緊。（記者劉人瑋攝）

    發黃、荷葉邊，鬆掉的褲管只能以長襪包緊。（記者劉人瑋攝）

    發黃、荷葉邊，鬆掉的褲管只能以長襪包緊。（記者劉人瑋攝）

    發黃、荷葉邊，鬆掉的褲管只能以長襪包緊。（記者劉人瑋攝）

    家長會與市代、縣議員們的夫人找尋贊助、汰換不堪使用舊設備。（記者劉人瑋攝）

    家長會與市代、縣議員們的夫人找尋贊助、汰換不堪使用舊設備。（記者劉人瑋攝）

    教練表示，新服裝不會「卡卡」，動作也靈活不少。（記者劉人瑋攝）

    教練表示，新服裝不會「卡卡」，動作也靈活不少。（記者劉人瑋攝）

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