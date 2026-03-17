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    首頁 > 生活

    宜蘭首座！羅東高工攜手台灣歐姆龍啟用智能控制認證中心

    2026/03/17 19:08 記者江志雄／宜蘭報導
    羅工智能控制認證中心，帶領學生學習工業4.0自動化系統。（圖由羅工提供）

    羅工智能控制認證中心，帶領學生學習工業4.0自動化系統。（圖由羅工提供）

    宜蘭縣國立羅東高工攜手台灣歐姆龍公司，今天（17日）啟用智能控制認證中心，成為全縣第一所有智能控制認證中心的學校，帶領學生學習工業4.0自動化系統，從中取得證照，提升就業競爭力。

    台灣歐姆龍公司是日系工業自動化大廠，不僅捐贈教學設備協助羅東高工設立認證中心，也在技藝、技能競賽提供技術支援和設備贊助，經理魏呈宇今天與羅東高工校長洪重賢，共同為羅工智能控制認證中心揭牌，雙方並簽署產學合作意向書，盼在產學合作進一步連結，讓師生有更多學習與成長機會。

    羅工智慧控制認證中心教學內容，包括機電整合與智慧機械控制、智慧製造加工、程式控制應用、機器人智慧產線應用，學生藉由操作練習，提升智能控制的實務應用技能，

    校長洪重賢表示，羅工將持續與台灣歐姆龍公司攜手合作，搭配產業界參訪、業界專家協同教學、產學實務交流，提升專業技能，培養更多技術人才。

    羅工校長洪重賢（左）與台灣歐姆龍公司經理魏呈宇簽署產學合作意向書。（圖由羅工提供）

    羅工校長洪重賢（左）與台灣歐姆龍公司經理魏呈宇簽署產學合作意向書。（圖由羅工提供）

    羅東高工智能控制認證中心今天揭牌啟用。（圖由羅工提供）

    羅東高工智能控制認證中心今天揭牌啟用。（圖由羅工提供）

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