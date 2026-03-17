創世守護植物人40載 林佳儀透露照顧弟弟22年辛酸

林佳儀呼籲各界關注長照議題。（創世基金會提供）

創世基金會今年邁向成立40年，邀大眾一同見證走向下個40年，今（17日）替4月12日將舉辦的園遊會暖身，並找來藝人、傳愛大使林佳儀感性分享自身長照經驗，林佳儀透露弟弟22年前出事成為植物人，深深知道對家屬而言，最難的是看不到盡頭，因此認同創世理念「救一個植物人，等於救一個家庭」。

林佳儀表示：「從弟弟出事至今已20多年，最難的是看不到盡頭，對家屬是巨大的負擔，這段路上受到很多幫助和鼓勵，所以十分認同創世『救一個植物人 等於救一個家庭』的理念，希望透過分享自身經驗，讓更多人了解長照家庭的艱辛與需求。」呼籲大家共襄盛舉認助園遊券，支持創世在嘉義新建院區。

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中華民國記帳士公會全國聯合會、各地方記帳士公會及南僑集團也共同響應創世活動；記帳士公會全聯會總理事長賴妙菊表示，記帳士長期以專業服務企業與社會，同時積極參與公益，每年6月2日是記帳士節，今年特別把預算捐助創世，結合各地公會一起成就這場有意義的活動。

南僑皇家可口公司副董事長高長慶表示：「很佩服創世長年對植物人家庭的照護，這次將打造行動星級餐車，現場義賣讚岐烏龍麵及杜老爺冰淇淋。南僑以共好共融、永續長存為企業藍圖，有多支產品榮獲潔淨標章，也將捐出部份產品響應。」

創世基金會主任吳昭芬表示：「目前在全台及離島設立22處服務據點，持續守護植物人及其家庭。其中嘉義分院為全台規模最小的安養院，長年滿床；仍有許多個案亟需協助。」目前經費募集僅達4成，急需全台各界幫忙，本次園遊會收入也將用於嘉義新院擴建。

記帳士公會、南僑集團、林佳儀邀民眾參與4月12日創世園遊會。（創世基金會提供）

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