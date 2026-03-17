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    首頁 > 生活

    適合偷罵老闆、同事？ 她揭冷門生僻字「丨」超強用法爆紅

    2026/03/17 20:26 即時新聞／綜合報導
    近期有網友分享，看似隨手一劃的冷門生僻字「丨」，其讀音意外與「滾」相同，消息一出，迅速掀起熱烈討論。示意圖。（資料照，法新社）

    近期有網友分享，看似隨手一劃的冷門生僻字「丨」，其讀音意外與「滾」相同，消息一出，迅速掀起熱烈討論。示意圖。（資料照，法新社）

    因歷史演變、學習或使用習慣不同，並非每個中文使用者，都精通10萬多個中文字的讀音或含意，中文的博大精深，也時常成為熱門討論話題。近期有網友分享，看似隨手一劃的冷門生僻字「丨」，其讀音意外與「滾」相同，認為這個字相當適合用在職場上，藉此低調表達不滿情緒，該文一出，立即引發全網熱議。

    據悉，一名女網友15日在社群平台Threads分享這個冷知識，並提到「丨」雖然是冷門生僻字，但其實意外很好用。原PO舉例，像是在工作群組裡遇到老闆亂畫大餅、同事惡意甩鍋等情況，只要傳「丨」這個字，就能低調釋放壓力；另外，若在生活中遇到好友失戀、親戚過年各種問候等不想回應的話題，也推薦一律直接用「丨」回覆。

    根據台灣「教育部重編國語辭典修訂本」官網記載，「丨」讀音與「滾」一樣，都是「ㄍㄨㄣˇ」，有著「上下貫通」的意思，同時也是214部首之一。貼文曝光後，吸引近50萬人次瀏覽、萬人按讚，不少網友指出「丨」的外型神似「數字1」或「標點符號」，確實很適合將該字拿去偷偷罵人，並認為即便用了也不容易被抓包。

    許多網友也在留言區進行測試，並對此笑說，「最實用的一個字」、「留友增長生僻字」、「笑死，真的有這字耶」 、「我要祈禱老闆看不到這篇」、「這才是我想學的國文課」、「又學到新知識了，真好」、「線上課簽到完成，可以丨了」、「成功打出來了，又學到新東西」、「怎麼沒早點發現這個字，可惡，我現在沒有老闆」。

    此外，還有人翻去過去台灣有一名蘇姓男子上節目分享，自己因為被醫師預估在11月出生，父親翻閱字典時看到「丨」這個中文與數字「1」相似，於是決定把他取名為「蘇丨丨」。然而，由於「丨」這個字鮮少有人使用，導致他從小到大時常被人誤稱為「蘇一一」，甚至由於名字太過特殊，還曾在臨檢時被警察誤以為使用假證件。

    根據台灣「教育部重編國語辭典修訂本」官網記載，「丨」讀音與「滾」一樣，都是「ㄍㄨㄣˇ」。（圖擷取自「教育部重編國語辭典修訂本」官網）

    根據台灣「教育部重編國語辭典修訂本」官網記載，「丨」讀音與「滾」一樣，都是「ㄍㄨㄣˇ」。（圖擷取自「教育部重編國語辭典修訂本」官網）

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