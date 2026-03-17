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    首頁 > 生活

    桃原農場滿租 教都會原民種紅藜、刺蔥、馬告等原鄉作物

    2026/03/17 19:20 記者謝武雄／桃園報導
    桃原農場定期舉行原民特色小農市集、辦理成果交流發表會。（原民局提供）

    桃原農場定期舉行原民特色小農市集、辦理成果交流發表會。（原民局提供）

    桃園市原住民人口突破8萬人，遷居人口佔了9成，為此市府原民局向農田水利署石門管理處承租土地做為桃原農場，今年邁入第7年，面積從1公頃增為2.78公頃，耕作單位從83個增加到241個，如今是年年滿租，農場種植很多原鄉傳統作物，例如紅藜、刺蔥、馬告、藤心、苦茄、翼豆、樹豆等，讓族人認識部落農作文化。

    原民局專門委員簡善謙表示，桃原農場向農水署石門管理處承租位於平鎮、龍潭交界土地，規畫241個單位，每單位面積35平方公尺，每人最多承租2個單位，除4個單位留給原民局使用外，其餘237個單位共184人承租，屬於滿租狀況。

    簡善謙表示，桃原農場不只是簡單的「原住民的農園」，原民局還委託專業單位經營，教導承租原住民講授農業專業知識、提供園區管理及綠美化、辦理績效評鑑及獎勵及農業基礎設施、並協助自治管理與組織運作，另外還有假日市集、原民特色小農市集、辦理成果交流發表會，打造兼具生活、生產與生態價值的原民特色農園，讓桃原農場成為都會區原民特色農園。

    簡善謙也提到，原鄉作物都具有很高的經濟價值，以紅藜為例，這是原住民耕作百年傳統作物，布農語稱為mukun，排灣語稱為djulis或tjulis，卑南語稱為duli，魯凱語稱為baae或ba'e，阿美語稱為kowal；其穀粒被稱為「料理界的紅寶石」；刺蔥、馬告更是原民最具特色的調味聖品，由於營養價值高，刺蔥還有蔬菜之王美譽。

    桃原農場定期舉行原民特色小農市集、辦理成果交流發表會。（原民局提供）

    桃原農場定期舉行原民特色小農市集、辦理成果交流發表會。（原民局提供）

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