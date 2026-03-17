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    首頁 > 生活

    南投焚化爐環評會管制電梯 名間鄉長：是否過當值得社會檢視

    2026/03/17 17:46 記者張協昇／南投報導
    南投焚化爐環評會管制電梯，造成許多長輩被迫爬樓梯上3樓開會。（陳翰立提供）

    南投焚化爐環評會管制電梯，造成許多長輩被迫爬樓梯上3樓開會。（陳翰立提供）

    南投縣焚化爐興建案16日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議時，縣府管制電梯，造成許多長輩及行動不便民眾被迫爬樓梯上3樓開會，縣府解釋是基於維安考量。對此，名間鄉長陳翰立指出，婦幼館為公共空間，縣府表示可「個案申請使用」，這樣的安排是否合理，相信社會自有公評。

    陳翰立表示，當日全面限制電梯使用，已對現場長者、婦女及行動不便者造成實質不便，這是客觀事實。縣府表示可「個案申請使用」，但人民使用公共設施卻需要額外提出需求，甚至由員警陪同，這樣的安排合理嗎?

    況且，現場警察局、環保局、開發廠商都可以在沒有阻攔的情況下直接使用電梯，與一般民眾受到限制形成明顯落差，難免讓人質疑是否存在差別待遇。

    陳翰立強調，民眾理解維安需求，但任何管制措施都應符合比例原則，不能以安全為由，犧牲基本使用權益。縣府所稱「因抗議民眾激進動作」而採取限制措施，但民眾抗議並未出現任何針對環評委員或工作人員的攻擊行為，以此作為全面限制民眾使用公共設施的理由，是否過當，值得社會檢視。

    南投縣焚化爐興建案16日召開二階環評範疇界定會議，當日與會者不乏行動不便長輩。（記者張協昇攝）

    南投縣焚化爐興建案16日召開二階環評範疇界定會議，當日與會者不乏行動不便長輩。（記者張協昇攝）

    名間鄉長陳翰立表示，縣府以維安為由管制環評會電梯是否適當，相信社會自有公評。（記者張協昇攝）

    名間鄉長陳翰立表示，縣府以維安為由管制環評會電梯是否適當，相信社會自有公評。（記者張協昇攝）

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