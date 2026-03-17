為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「原來是客」校際山海文化交流 十年有成

    2026/03/17 17:54 記者張軒哲／台中報導
    金門縣中正國小鼓吹隊參訪麗寶樂園。（記者張軒哲攝）

    金門縣中正國小鼓吹隊參訪麗寶樂園。（記者張軒哲攝）

    「原來是客」校際山海文化交流活動，今（17）日正式邁入第十年，這場跨越山、海與離島的文化盛事，台中市議員王立任今年再度邀請金門中正國小跨海參與，與台中山線、海線共11所學校師生齊聚，透過2天1夜的參訪、交流與藝文展演，讓孩子們在真實互動間學習多元文化，開闊更寬廣的視野。

    來自金門縣中正國小鼓吹隊於16日清晨搭機抵台後，首站前往麗寶樂園渡假區，今日展開前往大甲參與歷史文化巡禮，探索百年慈德宮與日南火車站的建築之美。

    王立任表示，今日白冷國小在永寧國小親手製作傳統鹹鴨蛋，東勢國小於鹿峰國小展開創意手作DIY，而德芙蘭國小則在高美濕地的自然景觀中，進行了一場深刻的生態映像教學，萬豐國小則深入建國國小體驗熱血的棒球課程。

    最受矚目的交流演出，今晚在港區藝術中心登場，由清泉國中充滿藝術氣息的光影偶戲《羅密歐與茱麗葉》揭開序幕，隨後金門中正國小將吹響氣勢磅礴的鼓吹樂《馬到成功，馬上幸福》，展現全國珍貴的無形文化遺產。

    王立任指出，這場文化交流不僅促進了學童間的情誼，也為山海與各校之間建立長遠的合作連結，期待這份文化交流的種子能持續萌芽，共同譜寫下一個十年的珍貴回憶。

    霧峰區萬豐國小至清水區建國國小體驗熱血的棒球課程。（記者張軒哲攝）

    霧峰區萬豐國小至清水區建國國小體驗熱血的棒球課程。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播