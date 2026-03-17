全民瘋集點！ 女比男更積極參與、「2年齡段」最熱衷

調查顯示，高達93.2%的消費者表示自己有在集點，僅6.8%沒有，顯示集點幾乎已成「全民運動」。（東方線上提供）

點數經濟正夯，多數民眾喜歡集點換回饋或換禮等！東方線上最新發布的點數行為調查發現，高達93.2%消費者有集點習慣，幾乎成了全民運動。其中分析性別與年齡則發現，女性整體集點積極度普遍高於男性，而40-49歲與50-59歲是最積極的集點族群。

此次調查由東方線上消費者研究集團執行，透過「東方快線」網路調查完成，有效樣本數1,000份，涵蓋台灣本島20至64歲男女，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。

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調查顯示，高達93.2%的消費者表示自己有在集點，僅6.8%沒有，顯示集點幾乎已成「全民運動」。在點數取得方式上，以「消費回饋」最為主要，比例達75.2%。此外，透過「參與品牌或平台指定活動」（57.1%）以及「會員專屬任務」（55.8%）也十分普遍；即使排名最後的「點數轉換」，仍有約35%消費者會透過此方式累積點數。

從性別來看，女性整體集點積極度普遍高於男性，除了點數轉換外，在消費回饋、參與活動與會員任務等各種累點方式上，女性參與比例皆較高，顯示女性更願意投入時間與行動換取點數。

若從年齡觀察，40-49歲與50-59歲是最積極的集點族群，尤其在參與平台指定活動方面，比例都超過6成。相較之下，20-29歲年輕族群則是最不積極的一群，有12.6%表示完全沒有集點習慣。

調查發現，有集點習慣的消費者中，94.2%表示會參與各種累積點數的活動；有趣的是，不同族群參與活動的類型也有所差異，像是女性常參與「每日簽到」、男性參與「健康挑戰」類活動比例略高、20-29歲則最熱衷於分享影片／貼文或撰寫心得等社群型活動、年長族群則偏好操作簡單的每日簽到任務。

集點累積後更重要的是要兌換！調查顯示，目前最受歡迎的點數使用方式包括：折抵消費金額、兌換商品或折價券、兌換實體商品。其中，女性較常兌換實體商品、男性則較常將點數轉換為其他服務或點數；年齡方面，20-29歲將點數轉換為其他服務的比例最高（85.2%），而40歲以上則更傾向直接折抵現金。

集點行為普及率與點數取得方法。（東方線上提供）

不同性別與年齡層點數使用方式。（東方線上提供）

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