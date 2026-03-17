為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本70年燒鳥老店台中開分店 6人吃完狂吐瀉！疑這食材惹禍

    2026/03/17 17:21 記者蔡淑媛／台中報導
    該燒烤店遭到民眾投訴用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎。（翻攝自燒烤店官網）

    該燒烤店遭到民眾投訴用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎。（翻攝自燒烤店官網）

    日本橫濱有70年歷史的燒鳥老店，海外首家分店就開在台中市北屯區，開幕一個月，遭到民眾投訴用餐後上吐下瀉，確診急性腸胃炎，業者致歉，初步調查應是櫛瓜產品有關，台中市食品藥物安全處表示已完成成錄案，將依程序派員前往稽查。

    民眾投訴與朋友共6人在3月7日到店家用餐，返陸續續上吐下瀉，6人全拉肚子，其中有3個人都發高燒，一直到12日症狀未好轉，才通報衛生局，民眾也在店家評論區留言「吃夜市路邊攤還沒得過腸胃炎，第一次就獻給這家」，「吃完急性腸胃炎，吐了兩三天，同行友人也都中標。」

    食安處指出，將派員前往現場稽查，如稽查發現業者有不符合食品良好衛生規範準則情形，將責令限期改善；屆期複查仍未改善者，將依《食品安全衛生管理法》規定，處新台幣6萬元到2億下罰鍰。

    業者表示，接獲反映後啟動內部調查與相關處理機制，針對當日供應食材、作業流程及人員操作進行全面檢視，初步調查研判，可能與當日所提供的櫛瓜產品有關，相關產品已全面下架，同步展開後續查核與檢討作業；顧客反映後續身體不適情況，辦理當日餐費退費並協助處理相關醫療費用事宜。後續也將持續關心顧客身體恢復狀況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播