高雄女房客欠租棄養24隻貓 房東驚見大貓吃幼貓慘況

貓咪遭棄養，發現時相當害怕全部窩在一起。（民眾提供）

高雄林姓女房客被控積欠租金，又棄養20多隻貓咪，導致貓咪無人照料，還發生幼貓被大貓吃掉的駭人景象，房東已要求女房客盡快償還租金，否則不排除提告，高雄市動保處已介入了解，除聯絡中途之家暫時收容貓咪，若女房客經確認構成棄養行為，將依法裁處。

陳姓房東表示，去年十月，林姓女租客承租三房一廳家庭房，簽約為一年，當時有簽下飼養寵物條款，包含保持環境整潔，防止排泄物氣味及寵物犬影響鄰居，若承租人違反上述條款，被檢舉未改善，房東有權終止租約，並要求承租人15日內搬離等約定。

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而林姓女房客去年11月開始，分兩次各8000元給房東共16000元租金，但12月開始拖延，之後1月又給了一萬，之後就沒有在準時繳交房租，更誇張的是，從11月開始就有鄰居投訴，貓咪亂跑去其他人家中，之後有改善把貓咪關進去小房間，12月第二次檢舉，里長反應貓咪臭味影響到左右鄰居，到了第三次檢舉，同樣氣味惡臭及聲響吵到鄰居，ㄧ直檢舉到今年二月，林姓女租客拖欠租金約十多萬至今未給，房間依舊飄出惡臭改善未果，於是要求提前解除房屋租約。

今年二月底林姓女租客提前搬離，但還積欠房租，陳姓房東要求收回房屋，三月初進屋時發現人去樓空，一整個屋子相當凌亂、貓屎貓尿臭氣沖天，並發現屋子裡有24隻貓咪未結紮，還有剛生出的幼貓，甚至發生剛出生幼貓被大貓吃掉的駭人景象，令人不勝唏噓，陳姓房東表示，當初林姓女租客口頭說只有養3至4隻貓咪，現在一開門竟然多達24隻貓咪，而且還棄養，造成貓咪們環境髒亂、飢餓難耐，進而發生大貓吃幼貓互食悲劇。

遭棄養的貓咪許多天未進食，相當虛弱窩在角落。（民眾提供）

租客養貓又棄養造成屋內環境髒亂，貓屎貓尿堆積如山。（民眾提供）

租客養貓又棄養造成屋內環境髒亂，貓屎貓尿堆積如山。（民眾提供）

貓咪遭棄養，發現時相當還怕全部窩在一起。（民眾提供）

租客欠租環境髒亂，垃圾雜物亂惡臭擾鄰。（民眾提供）

高雄租客欠租被解約，房東開門傻眼，竟多達20隻貓咪遭棄養。（民眾提供）

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