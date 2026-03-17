基隆停班課標準脫鉤北北桃 桃市府： 仍須視颱風實際情形而定

基隆停班停課標準脫鉤北北桃，桃市府表示，仍須視颱實際情形而定。（記者鄭淑婷攝）

基隆市政府今（17）日宣布下修停班停課標準，等於「颱風假」脫鉤北北基桃決策圈，桃園市政府下午回應，基北北桃共同決策圈主要在降低對市民的影響，放假與否仍須視颱風實際情形而定。

基北北桃基於共同生活圈，成立有共同平台討論市政決策，包括是否放颱風假，4市會於晚間8點同步宣布，基隆市政府今日宣布，下修「未來24小時累積雨量」標準，從原先350毫米調整為200毫米，並採取分區判定、分層啟動機制進行停班停課，成為「全台唯一」24小時降雨量超過200毫米，就有望放颱風假的縣市，此政策等同颱風假將與北北桃脫鉤。

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不過，雖然基北北桃說好共同決定颱風假放假與否，桃園市過去就有多次「脫鉤」案例，去年7月丹娜絲颱風襲台，桃園市是全台唯一分區放假的縣市，僅風雨達標的沿海4區停班停課，去年11月鳳凰颱風來襲，桃園市全市停班停課也與基北北不同步，市長張善政也說明兩大放假關鍵，一是沿海與山區已達停班停課標準，二是考量跨區移動困難與父母安排子女照護等問題，決定桃園市全市停班停課。

對於基隆市政府下修停班停課雨量標準，桃市府今回應，基於共同生活圈，基北北桃在決策過程中都會密切聯繫、共同決策，儘可能降低市民在就學、上班、通勤等各方面的影響，最終仍視颱風侵襲影響，依實際情形做出判斷。

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