共創未來科技發展！ 江啟臣：台北發展AI大腦 台中打造AI身體

江啟臣說，NVIDIA選擇在台北設立據點，顯示台北在AI發展的關鍵性，「台北發展AI的大腦，台中打造AI的身體」，希望台北、台中共創帶給民眾幸福的科技產業。（記者陳逸寬攝）

智慧城市今（17）日正式開展，台北市府設置「願景館」，以「AI IS IN TAIPEI」為核心理念，規劃「市民服務」、「城市安全」及「市政治理」三大展區，市長蔣萬安與立法院副院長江啟臣出席台北願景館開幕儀式。蔣萬安表示，台北市會全力推進成為全球AI發展最強的一顆心臟。江啟臣則期待，台中擁有強大的精密器械製造基礎，希望台北發展AI的大腦，台中打造AI的身體。

蔣萬安致詞表示，台北市有兩顆重要的引擎，第一顆是打造台北市創業家友善城市，北市共有600多家與AI相關的企業，每一年更有近30%的速度成長，其中5成是新創產業；第二顆引擎是打造台北市成為AI人工智慧驅動的城市，不僅去年成為全國第一個訂定人工智慧作業指引的地方政府，更結合聯發科、北科大共同打造繁體中文大型語言模型。

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蔣萬安說，北市府也大力招商引資，去年7月、10月緯穎、緯創在內湖成立企業總部與研發大樓；Google美國海外最大的AI基礎設施研發中心也落腳士林；今年2月也終於完成與輝達簽約，第一個海外總部落腳台北北士科，對台北市意義極為重大。現在看一個城市競爭力，不會看港口、工業區，而是看AI的創新研發，北市府會全力推進成為全球AI發展最強的一顆心臟。

江啟臣表示，上個月他與美國在台協會（AIT）處長谷立言，在台中共同舉辦台灣機器人產業的交流，討論的是如何「讓AI的大腦走向身體」，也就是Physical AI，因為台中擁有強大的精密器械機械與製造基礎，如果能夠結合AI的智慧運算，可以製造一個廣泛運用的機器人，瞄準打造未來的機器人產業。

江啟臣說，NVIDIA選擇在台北設立據點，顯示台北在AI發展的關鍵性，「台北發展AI的大腦，台中打造AI的身體」，希望台北、台中共創帶給民眾幸福的科技產業。江啟臣也表示，作為立法委員，他和蔣萬安過去都是立法院的同事，如何完善的AI法治制度，包括個資保護、數位轉型及AI基本法的完善，都是立法院目前積極努力的方向。

江啟臣則期待，台中擁有強大的精密器械製造基礎，希望台北發展AI的大腦，台中打造AI的身體。（記者陳逸寬攝）

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