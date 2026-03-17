下班注意！淡水驚現「天坑」回堵1.2K到關渡大橋 恐一路塞到晚間

新北市淡水區傳出天坑險吞沒人車，警方派員交管，因坍陷達半輛轎車大小，被迫封路造成回堵，恐一路塞到晚間。（記者吳仁捷翻攝）

新北市淡水民權路通往淡水方向路段驚傳天坑，險些吞沒途經人車，所幸駕駛及時閃避未釀禍，但用路人電話湧入110、1999，警方到場，發現天坑位於內側道路，約有半輛自小客車大小，嚴重影響交通無法通行，緊急封路，但回堵長達1.2公里，急壞後方用路人，適逢下班尖峰時段，相關單位預期可能一路塞到晚間，呼籲用路人及早改道，事發原因仍待調查釐清。

據了解，由於一旁為淡北道路工地，已轉報施工單位、包商，陸續到場了解，處理。

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新北市政府1999約於今天下午3時許獲報淡水民權路這起交通路況，淡水區民權路過關渡大橋路段，幾輛轎車駕駛途經，赫見內側路面塌陷，宛如天坑，駕駛連忙閃避，報案電話湧入110。

淡水警分局獲報到場，發現為路面坑洞，大小寬約兩公尺、長約一公尺，嚴重妨礙交通，目前派遣5名警力到場疏導交通，在內線車道擺放交通錐警示，避免墜落，目前僅剩外側1車道通行，持續疏導車流。

由於時間接近下班尖峰時間，相關單位仍無法完成搶修，隨著北市下班車潮湧入，預計回堵車潮仍無法消散，相關路段交通為之打結。

新北市淡水區傳出天坑險吞沒人車，警方派員交管，因坍陷達半輛轎車大小，被迫封路造成回堵，恐一路塞到晚間。（記者吳仁捷翻攝）

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