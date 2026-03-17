下班注意！台2乙線竹圍段驚見1公尺天坑 占用1個車道搶修中

新北市淡水區民權路（台2乙線0.2K）往淡水方向內側車道，路面出現約1公尺深大坑洞。（記者羅國嘉攝）

首次上稿 16:48

更新時間 17:48

新北市淡水區今（17日）下午發生道路塌陷事件，民眾行經民權路（台2乙線0.2K竹圍段）往淡水方向內側車道時，發現路面出現約1公尺深的大坑洞，影響車輛通行。警方獲報後已到場設置交通錐並實施交通管制，現場占用1個車道。

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對此，新北市政府新建工程處表示，已以早強混凝土進行灌漿搶修，因適逢下班尖峰時段，建議用路人改行外側車道或改道民權路92巷通行。

有關淡水區台2乙線台北往淡水方向道路坑洞一案，新工處說明，經派員勘查，現場坑洞約長2公尺x寬1.5公尺、深約1公尺，位於台北往淡水方向內側車道左側，坑洞內土壤乾燥，無沖刷掏空情況，市府接獲通報後立即於現場擺設警示及加派交維人員指揮。

新工處表示，現場將以早強混凝土灌漿搶修，以加速開放通車時間，後續將持續觀察路面情況。因適逢下班時間，提醒用路人往淡水方向車輛行駛民權路外側車道或改道「民權路92巷」通行，以策安全。

議員鄭宇恩指出，該路段後續規劃將配合淡北道路辦理落墩，但目前尚無工程進行，掏空原因尚待釐清。不過為維護用路人安全，將要求目前的道路管養機關先行就沿線進行巡查與檢測，確認是否還有其他潛在掏空或下陷風險，並儘速完成搶修與對外說明。

新北市淡水區民權路（台2乙線0.2K）往淡水方向內側車道，路面出現約1公尺深大坑洞。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區民權路（台2乙線0.2K）往淡水方向內側車道，路面出現約1公尺深大坑洞；圖為車流狀況。（記者羅國嘉攝）

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