基隆下修停班課雨量標準脫鉤北北桃 新北：視風雨綜合研判

針對基隆市府下修停班課雨量標準，新北市府表示，實際決策將依據風雨情況綜合研判。圖為新北市政府召開防颱會議。（資料照）

基北北桃4市屬於共同生活圈，以往放颱風假與否，4市通常都會一起討論後宣布，基隆市政府今天（17日）下修「未來24小時累積雨量」標準，從原先350毫米調降為200毫米，成為全台唯一24小時降雨量超過200毫米就有望放颱風假的縣市。對此，新北市政府回應，雨量僅為原則性指標，實際決策仍須視風雨狀況綜合研判。

雨量累積200毫米 基隆放颱風假

針對基隆市下修停班課的雨量標準，新北市政府表示，有關各地方政府的停班停課標準，須考量各行政區域地理環境差異，新北市政府審酌以往實際降雨及致災情形，仍維持目前「24小時累積雨量達350毫米」的停班課依據。

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新北市府強調，上述雨量標準僅為原則性指標，實際決策仍須視天然災害風力及降雨分布情形綜合研判，以確保市民生命財產安全。

至於未來基北北桃4市是否須一致性發布停班停課事宜，新北市府回應，新北將視情況在4市平台共同討論。

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