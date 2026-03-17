帶孩逛好市多「未結帳就開吃」 媽被提醒反嗆台灣育兒環境太爛！

近期一名女網友抱怨，她去逛美式賣場好市多期間，把沒結帳的可頌麵包直接打開給孩子吃，被工作人員當場提醒，痛批「台灣育兒環境不友善」。好市多的可頌麵包示意圖。（資料照，彭博）

連鎖美式賣場好市多（Costco）進駐台灣近30年，至今仍不時傳出有民眾沒結帳就私自偷吃賣場食物的情況。近期一名●IP位置在台灣的女網友抱怨，她帶孩子逛好市多，孩子因肚子餓不斷吵鬧，她便直接打開購物車內的麵包給孩子吃，卻被賣場職員糾正制止，讓她氣得發文痛批「台灣育兒環境不友善」，該文一出，反而引起各方撻伐。

據了解，該名女網友昨（16）日首度在社群平台Threads發文，聲稱自己以為好市多這類美式賣場的食品，都是「可以未結帳，先把東西拿起來吃，但要有良心的把原本那盒帶去結帳」的模式。她接著提到，日前她帶孩子去逛好市多，期間她為了安撫餓肚子而不斷吵鬧的孩子，於是直接打開還沒結帳的可頌麵包給孩子吃。

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原PO回憶，孩子吃到一半，有一名賣場工作人員上前對她表示︰「小姐，下次請結完帳再把東西拿出來吃，這次就當作沒看到」，她當場強調，自己會將商品拿去櫃台結帳︰「這樣也不行嗎？以前不是可以嗎？」，結果被工作人員以「一直都不行」回覆，讓她氣得抨擊︰「台灣的育兒環境真的很不友善...在美國的Costco不會這樣啊...」

這篇貼文吸引超過140萬人次瀏覽，網友一面倒留言砲轟原PO行為，「沒結帳就開封那叫偷竊」、「先去結帳不行嗎？是哪一個美國的Costco說可以這樣？」、「你自己行為偏差，不要上升到台灣育兒環境不友善」、「現在是不是沒有照這些寶媽的心意做事，都會被噴『育兒不友善』」、「我個人在美國超過30年，從小就在美國，也從小就討厭沒結帳就先在超市或好市多裡先吃的人，這跟育兒友善無關，這是沒家教！」。

另據《中時新聞網》報導，律師劉韋廷指出民眾在賣場「先吃再結帳」的行為，不一定會構成竊盜罪，但在法律上確實仍存在風險，因商品在完成結帳前，所有權仍屬於賣場，貨架上的商品僅是「邀請消費者購買」，只有在完成結帳付款的動作後，商品所有權才會移轉給付款的消費者。

劉韋廷進一步說明，如果消費者打開商品食用後，最終沒有到櫃台付款結帳，就可能被認定具有不法所有意圖，進而涉及竊盜問題；但若消費者一開始就有購買意圖，並確實完成結帳，一般較難被認定構成竊盜罪。但劉韋廷也強調，即使未必構成犯罪，賣場仍可以基於管理權，要求顧客在結帳前不可食用商品，並有權加以制止。

好市多則表示，為維護賣場衛生與商品管理秩序，如果民眾在購物期間，遇到孩童有即時食用等情況，仍建議可先到熟食區或結帳區完成部分商品結帳，賣場人員也會協助處理相關需求。

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