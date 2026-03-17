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    首頁 > 生活

    綠光精靈來了！ 南投螢火蟲季登場 體驗「夢幻螢河」還可抽大獎

    2026/03/17 16:24 記者張協昇／南投報導
    南投螢火蟲季登場，縣府邀請民眾來4大賞螢區，體驗夜晚森林中螢光閃閃的夢幻美景。（南投縣政提供）

    南投螢火蟲季登場，縣府邀請民眾來4大賞螢區，體驗夜晚森林中螢光閃閃的夢幻美景。（南投縣政提供）

    春夏正是賞螢最佳季節，南投縣縣府17日召開記者會，宣布今年螢火蟲季正式展開，邀請民眾來橫跨南投7大鄉鎮的4大賞螢區，體驗夜晚森林中螢光閃閃的夢幻美景，即日起至5月31日，只要到南投賞螢並入住縣內合法旅館或民宿，還有機會抽中住宿券、iPhone手機等獎品。

    記者會由薪傳舞蹈團精彩舞蹈溫馨開場，縣府祕書長李良珠表示，縣內日月潭、竹山鹿谷、奧萬大、北港溪4大賞螢區各具特色，其中日月潭賞螢區涵蓋桃米、東光、大林、水社、頭社、潭南、丹大，即日起推出結合在地特色景點的螢火蟲生態導覽活動。

    竹山鹿谷賞螢區，則到11月皆有螢蹤，包括鹿谷鄉公所、鳳凰谷鳥園生態園區、鳳凰自然教育園皆規劃了精采的賞螢遊程，業者也推出住宿優惠與限定活動，另入住杉林溪森林生態渡假園區，享有免費賞螢導覽，還有位於廣興村財仔溪賞螢新秘境，除可欣賞漫天螢火，溪中更有豐富的原生魚蝦生態。

    至於北港溪賞螢區惠蓀林場，4月17日至5月9日每週五、六舉辦蓀夜賞螢活動，住宿遊客免費參加，日遊客則享星光票50元；奧萬大也推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動，兩天一夜遊程，包含DIY、賞螢導覽及生態教育等豐富體驗。

    李良珠指出，南投致力發展「夜經濟」，希望透過螢火蟲季與星空季，打造白天玩山林、夜晚看螢光與星光的深度旅遊模式，並持續投入生態保育與環境維護工作，透過有機農業的推廣、棲地復育、減少光害，讓南投的「夢幻螢河」永續閃耀。活動詳情可至「2026南投螢火蟲季」官方網站。

    南投縣政府17日召開記者會，宣布南投螢火蟲季登場。（記者張協昇攝）

    南投縣政府17日召開記者會，宣布南投螢火蟲季登場。（記者張協昇攝）

    南投螢火蟲季記者會，由薪傳舞蹈團曼妙舞蹈溫馨開場。（記者張協昇攝）

    南投螢火蟲季記者會，由薪傳舞蹈團曼妙舞蹈溫馨開場。（記者張協昇攝）

    惠蓀林場蓀夜賞螢活動行程。（惠蓀林場提供）

    惠蓀林場蓀夜賞螢活動行程。（惠蓀林場提供）

    奧萬大推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動，包含生態導覽。（林保署南投分署提供）

    奧萬大推出來去森林住一晚拜訪夜精靈活動，包含生態導覽。（林保署南投分署提供）

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