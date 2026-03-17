中小學教師「行政工作獎金」卡關？教育部澄清：1月撥付地方政府

教育部去年底宣布調高公立中小學導師職務加給、兼任與代課教師鐘點費，並首度增設教師兼任行政工作的「行政工作獎金」，今年1月已發放。（資料照）

教育部去（2025）年宣布加碼公立中小學獎金，並自去年9月1日起實施，今（17）日說明，行政工作獎金係依「公立學校教師獎金發給辦法」辦理，提供校長、主任及組長等行政人員每月1000至2000元，為全國一致之制度設計，中央核定之行政工作獎金相關經費，已於今年1月撥付各地方政府，教育部已建制教師行政獎金制度，地方加碼可採彈性機制加速發放並無卡關一事。

教育部國教署人事室主任曾瓊慧說明，因為各地方政府財政條件不一、加碼也不一，中央已建置全國一致性的行政工作獎金制度，教育部明確建議地方政府可透過激勵獎金方式彈性發放，以審酌各地方政府財政條件及學校實際行政負擔情形，加速辦理行政教師激勵措施，今日已函覆台北市政府，並同步轉知各地方政府，並致電相關地方政府，說明可行建議作法。

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對於中小學教師行政工作獎金地方加碼案傳出「卡中央、導致延宕」，教育部嚴正澄清，中央已建置全國一致性的行政工作獎金制度，對於地方政府積極規劃強化教師行政支持措施，始終持高度肯定與樂觀支持之態度，也在地方政府提出加碼構想後，即主動提供更具彈性且可加速辦理之作法，並無所謂卡關或延宕情形。

台北市政府擬加碼行政教師獎金，曾瓊慧表示，教育部獲知後即主動聯繫台北市教育局，說明教育部核定「公立學校教師獎金發給辦法」發給行政工作獎金，係屬全國一致性基本核給。若要加碼，可參照行政院人事行政總處公務人員激勵機制，額外給予行政教師激勵獎金，此做法優點在於無須修正全國性的獎金發給辦法，可大幅簡化行政流程，並能協助地方政府儘速完成發給作業。

對於外界質疑激勵措施僅能一次性發放，曾瓊慧說明，相關規定雖以「次」為發放單位，但並未限制發放次數與週期，各地方政府可依實際需求及財政條件，規劃常態性或分階段發放措施及方式，具高度彈性。

教育部表示，提升教師兼任行政職務之意願，是穩定校務運作的核心關鍵，針對地方政府規劃各項激勵措施，教育部始終持高度肯定與樂觀支持之態度，並將在法規完備與程序輔導上給予最大協助。

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