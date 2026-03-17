屏縣府整合局處設「高齡友善資訊網」 方便長者一站查詢

高齡友善資訊網裡面有長輩需要的資訊。（記者葉永騫番攝）

屏東縣政府整合11個局處單位、彙整62篇高齡主題內容、20項懶人包及9部動畫影片在高齡友善資訊網，讓長輩上網更方便，內容包含文化旅遊、健康醫療等6大主題，1個網站全部搞定。

屏東縣政府行政暨研考處長王品晴表示，屏東縣已步入超高齡社會，每5位居民中就有一位是長者，因此縣府整合網站推出「高齡友善資訊網」，讓需要的人除了「一站找得到」，也能「看得懂、問得到」。

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「高齡友善資訊網」以六大主題架構呈現，涵蓋高齡照護、樂齡生活、健康醫療、認識失智、文化旅遊、社福補助等面向，同時導入三F設計理念—Fun（故事化與圖像化，閱讀更輕鬆）、Friendly（短篇文字、圖表與懶人包，重點一看就懂）、Family（子女與長者一起查，全家都能用），以更貼近民眾的方式降低理解門檻，讓高齡資訊不再停留在「看得到卻不易理解」。

78歲的利明金夫婦說，以前網站字都很小，這個網站不只字體大，還會用故事來講內容，讀起來很輕鬆，還有要去哪裡玩，網站就能找得到，搭什麼車也都清清楚楚的，連怎麼領敬老卡都有懶人包，很容易上手，貼心設計，成功打破了數位鴻溝。

利明金夫婦說網站平台讓人搜尋很方便。（記者葉永騫攝）

屏東縣政府推出高齡友善資訊網，讓長輩上網更方便。（記者葉永騫攝）

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