為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣府整合局處設「高齡友善資訊網」 方便長者一站查詢

    2026/03/17 16:20 記者葉永騫／屏東報導
    高齡友善資訊網裡面有長輩需要的資訊。（記者葉永騫番攝）

    高齡友善資訊網裡面有長輩需要的資訊。（記者葉永騫番攝）

    屏東縣政府整合11個局處單位、彙整62篇高齡主題內容、20項懶人包及9部動畫影片在高齡友善資訊網，讓長輩上網更方便，內容包含文化旅遊、健康醫療等6大主題，1個網站全部搞定。

    屏東縣政府行政暨研考處長王品晴表示，屏東縣已步入超高齡社會，每5位居民中就有一位是長者，因此縣府整合網站推出「高齡友善資訊網」，讓需要的人除了「一站找得到」，也能「看得懂、問得到」。

    「高齡友善資訊網」以六大主題架構呈現，涵蓋高齡照護、樂齡生活、健康醫療、認識失智、文化旅遊、社福補助等面向，同時導入三F設計理念—Fun（故事化與圖像化，閱讀更輕鬆）、Friendly（短篇文字、圖表與懶人包，重點一看就懂）、Family（子女與長者一起查，全家都能用），以更貼近民眾的方式降低理解門檻，讓高齡資訊不再停留在「看得到卻不易理解」。

    78歲的利明金夫婦說，以前網站字都很小，這個網站不只字體大，還會用故事來講內容，讀起來很輕鬆，還有要去哪裡玩，網站就能找得到，搭什麼車也都清清楚楚的，連怎麼領敬老卡都有懶人包，很容易上手，貼心設計，成功打破了數位鴻溝。

    利明金夫婦說網站平台讓人搜尋很方便。（記者葉永騫攝）

    利明金夫婦說網站平台讓人搜尋很方便。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府推出高齡友善資訊網，讓長輩上網更方便。（記者葉永騫攝）

    屏東縣政府推出高齡友善資訊網，讓長輩上網更方便。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播