遇雨台3線即消失！ 雲林竹廣坑改善排水 將增設沉砂、攔汙設施

竹廣坑排水因上游含砂量過高，降雨時雨水挾帶大量泥砂等物，造成台3線路面積水。（記者黃淑莉攝）

雲林縣林內竹廣坑排水因上游含砂量過高，降雨時雨水挾帶大量泥砂、竹枝及農業廢棄物，造成箱涵堵塞宣洩不及，導致台3線路面積水，影響行車及居民安全，雲林縣府今天會勘後表示，將設施沉砂池及攔汙設施，改善排水及溢流淹水情況。

林內鄉民說，台3線是省道，林內往彰化二水、南投竹山、斗六重要聯絡道之一，每天車流量大，這幾年只要雨勢大一點，竹廣坑排水的泥水即溢淹路面，甚至一場雨量稍大的午後雷陣雨就發生積淹水。

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縣府水利處長許宏博指出，林內鄉竹廣坑排水上游山區含沙量高，長期泥砂淤積於河道內，導致通水斷面逐漸縮小，排水能力降低，加上原有沉砂池容量不足、攔汙設施老舊損壞，每逢豪雨或強降雨，大量雨水夾帶漂流物與泥砂往下游沖刷，常造成台三線下方過路箱涵堵塞，排水受阻，上游洪水無法順利宣洩，就造成道路積淹水。

雲林縣長張麗善表示，台3線是地方重要道路，淹水不僅影響居民生活，也衝擊地方交通安全，竹廣坑排水縣府已列為治水重點改善區域，規劃短、中、長期逐步整治，現階段將新建20公尺長沉砂池，並改建8處攔汙壩，強化沉砂、攔汙減少泥砂與竹枝等漂流物阻塞過路箱涵，降低排水溢流風險。

許宏博說，極端氣候短延時強降雨增加，竹廣坑排水現有滯洪及排水設施已難負荷，甚至在非颱風期間，也可能出現淹水或土石漫流情形，縣府將先行推動改善工程，也期盼中央與各相關單位共同合作，全面整治確保地方防洪安全。

廣坑排水因上游含砂量過高，降雨時雨水挾帶大量泥砂等物，造成台3線路面積水，縣府會勘，水利處說明改善方案。（記者黃淑莉攝）

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