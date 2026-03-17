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    藍委控新南向政策淪假留學真打工 僑委會澄清：近一年未發現新濫用個案

    2026/03/17 16:17 記者黃靖媗／台北報導
    立法院國民黨團今（17）日召開記者會指控，政府「新南向人才導向政策」多數淪為填補基層製造業、賣場和服務業基層勞動力。僑委會今日下午說明，他們秉持「零容忍」立場，建構多層次僑生治理架構，並落實4大優化措施。圖為僑委會委員長徐佳青。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團今（17）日召開記者會指控，政府「新南向人才導向政策」多數淪為填補基層製造業、賣場和服務業基層勞動力。僑委會今日下午說明，他們秉持「零容忍」立場，建構多層次僑生治理架構，並落實4大優化措施。圖為僑委會委員長徐佳青。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    立法院國民黨團今（17）日召開記者會指控，政府「新南向人才導向政策」10年累計花費42億元，留才率僅3成，多數淪為填補基層製造業、賣場和服務業基層勞動力，要求檢討現行制度。對此，僑委會下午回應指出，記者會內容屬於多年前案例，在各部會近一年來嚴密聯合稽核下，目前並未發現制度遭濫用的新個案。

    國民黨團今日上午召開記者會指出，「新南向人才導向政策」實施迄今10年，已淪為仲介、部分中後段私校與企業一條「學工利益鏈」，僑外生「來台留學」變成「來台打工」，淪為工廠、賣場、服務業基層勞動替代力，要求教育部、僑委會必須全面檢討現行制度，回到教育本質，保障僑外學生的受教權與人權。

    僑委會說明，國民黨團記者會內容主要引述自天下雜誌2025年3月之報導，該報導所指涉的現象屬於多年前案例，近來僑委會與教育部、勞動部等主管機關均第一時間掌握並積極處置，根據各部會近一年來嚴密聯合稽核結果，目前並未發現相關制度遭濫用之新個案。

    僑委會強調，新南向產學合作國際專班由教育部主導，與僑委會產學合作僑生專班屬性不同，境外生並非均為僑生，請勿汙名化僑生。

    僑委會說明，他們秉持「零容忍」立場，建構多層次僑生治理架構，並落實4大優化措施：嚴格篩選辦學對象，落實退場責任制；強化華語支持體系，提升適應與學習力；深化跨部會聯合監管，確保資訊公開透明；嚴緝不法仲介介入，維護招收正當性。

    僑委會強調，僑生專班不僅是教育措施，更是兼具人才培育、強化產業與促進外交意涵的整合性政策，可以創造國家人才培育、深化國際關係、增強國內產業人力、提升教育產能與國際化程度等4大面向效益。

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