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    首頁 > 生活

    高市大型就博會21日開跑 儲備幹部薪資上看5.2萬元

    2026/03/17 16:02 記者黃良傑／高雄報導
    高市大型就博會3/21開跑 釋出多元職缺儲備幹部薪資上看5.2萬元。（高市勞工局提供）

    高市大型就博會3/21開跑 釋出多元職缺儲備幹部薪資上看5.2萬元。（高市勞工局提供）

    高市勞工局將於3月21日在鳳山區福誠高中活動中心舉辦「薪動高雄 職得幸福」徵才活動，包括臻鼎、光寶科技、鴻海等科技廠都招手徵才，開出薪資平均4萬元以上。

    勞工局表示此次求才廠商，橫跨科技製造業、批發零售業及餐飲旅宿業等各產業知名企業，包含鴻海精密、燁聯鋼鐵、華新科技、臻鼎、光寶科技、長興材料、台郡科技、怡和能源、無印良品、特力屋、雅居廚櫃、日航酒店、中鋼保全、台灣善商（SUKIYA）、點點心、鼎王、12月粥品、碳佐麻里、台灣珍有福（Joyfull）徵才。

    職缺則有各類工程師、業務人員、品檢員、技術員、儲備幹部、門市人員、計時人員、廚師、內外場人員等，其中，鴻海及怡和能源釋出的工作機會薪資均達4萬元以上，Joyfull及SUKIYA近年持續在高雄展店，也分別提供薪資達5萬2000元的儲備店長職缺，碳佐麻里也開出4萬2000元外場工作。

    現場也會提供履歷健檢服務，讓民眾履歷上更完整的建議及面試話術，提升求職自信心增加面試成功機率，鼓勵求職者儘早到場投遞履歷，參加面試。

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