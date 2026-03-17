衛福部修正長照人員規範！增訂消極資格 新制7月上路

衛福部今日發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，強化長照人員不適任管理。示意圖，圖中人物與新聞無關。（記者林志怡攝）

台灣已正式邁入超高齡化社會，為確保民眾獲得妥善照顧，衛福部今日發布修正「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，強化長照人員不適任管理、新增領證者重返職場機制、重整人力資格標準、優化認證更新與繼續教育規定，除長照人員資格自發布日施行外，其餘條文自今年7月1日起施行。

衛福部副司長吳希文指出，長期照顧服務法規定，長照機構及其人員不得有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害受照顧者權益之情事，但過去對於曾因相關事由遭到處分、被廢止長照人員證明者，缺少再發證相關規範，這次修正後，將明文規定不再發給長照人員認證證明文件。

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吳希文指出，考量部分長照人員領證後長期未於機構登錄或中斷服務，恐因需一次補足全部繼續教育積分而難以重返職場，進而增訂認證更新規定，原本是6年累積120點，新制開放可用近1年內累積達6分之1積分（20點）替代全部時數，鼓勵人力回流。

此外，吳希文表示，這次修正也明確申請長照人員認證前之訓練層次定位為共同訓練及專業訓練，並定明完成訓練前得申辦認證之適用對象；增訂長照人員任職前，應完成中央主管機關最新公告長照共同訓練課程，同時提高網路課程可計入積分之點數由40點提高至80點，以利彈性在職學習。

吳希文也提到，本次也重整長照人員類別、資格及繼續教育規定，針對居家服務督導員、照顧管理專員資格標準，及將社區整合型服務中心個案管理人員（A個管）資格明訂「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」。

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