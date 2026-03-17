焚化爐環評會電梯管制惹議 南投縣府：維安考量

南投縣焚化爐興建案16日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議時，許多長輩被迫爬樓梯上3樓開會。（陳翰立提供）

針對名間鄉長陳翰立今（17日）在Threads發文，指南投縣焚化爐興建案昨在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議時，縣府不讓長輩及行動不便民眾搭電梯，被迫爬樓梯上3樓開會，痛批縣政府「鴨霸」。縣府回應表示，因考量前次抗議民眾激進動作，才會對電梯管制，但只要行動不方便的民眾，當場提出需求，均會由員警護送搭電梯。

縣府環保局指出，因前次抗議民眾激進動作，考量出席專家學者及相關單位的安全，針對會議場地行進動線進行管制與調整，不開放電梯使用。考量行動不方便的民眾，只要當場向環保局或警察局同仁提出需求，均會個案開放使用電梯，並由員警護送，當天約有10位民眾使用電梯。

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環保局強調，希望陳鄉長回歸事實並理性解決垃圾問題，不應以不正確的事實醜化縣府形象，若陳鄉長能約束所帶領民眾理性參與會議，不發生衝突行為，縣府認為沒有維安疑慮，自然無需管制電梯使用。

陳翰立今發文表示，他曾提出會議應在名間鄉舉行，但縣府做法既蠻橫又無理，硬要辦在南投市。更令他無法忍受的是，會議場所位於3樓，當天早上許多拄著拐杖、行動不便的年邁長輩，竟然通通被警察擋在電梯外，只能眼睜睜看著官員搭電梯，長輩卻得辛苦爬樓梯。

陳翰立強調，婦幼館是照顧老弱地方，但婦幼館電梯竟被當做管制區，僅供官員與環評委員搭乘，將參與會議的老弱婦孺拒於電梯外，實在相當諷刺。

南投縣焚化爐興建案16日在縣立婦幼館召開二階環評範疇界定會議。（資料照，記者張協昇攝）

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