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    首頁 > 生活

    清明祭祖防火警 台南佳里出動無人機巡察

    2026/03/17 15:55 記者劉婉君／台南報導
    台南佳里區公所與佳里消防分隊至第4公墓宣導防火觀念。（佳里區公所提供）

    台南佳里區公所與佳里消防分隊至第4公墓宣導防火觀念。（佳里區公所提供）

    清明節將至，各地雜草火警頻傳，台南市佳里區公所與佳里消防分隊出動無人機巡查，同時也向民眾宣導，落實「人離火熄」原則，以防範因掃墓祭祖用火不慎而導致火災發生。

    佳里區公所與佳里消防分隊合作，今（17）日到佳里區第4公墓舉辦「清明掃墓公墓防火宣導」，並藉由無人機從高空巡視，一旦監控到異常火煙，將立即透過廣播提醒民眾撲滅餘燼。

    佳里區長林耿漢表示，因應民眾清明掃墓，區內各公墓目前均已完成雜草清除，同時也在公墓入口處備妥大水桶、水袋及借用式金桶，方便民眾在焚燒紙錢後，確實澆熄餘火再離開，現場也派駐巡守員配戴「揹負式噴霧機」隨時待命。

    林耿漢說，響應「以功代金」及「紙錢集中燒」政策，公所已在第4公墓主要路口設置紙錢集中區，也鼓勵民眾將購買金紙的費用轉作善款，不僅為祖先積累功德，更能落實環保減碳。佳里消防分隊長陳義偉呼籲，祭祖時「除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走」。

    台南佳里區公所與佳里消防分隊利用無人機從空中巡查，防範公墓火警發生。（佳里區公所提供）

    台南佳里區公所與佳里消防分隊利用無人機從空中巡查，防範公墓火警發生。（佳里區公所提供）

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