歷時17年最後一哩路完工 台20乙線全面拓寬

南化國小前是台20乙線全面拓寬的「最後一哩路」，也順利完工。（記者吳俊鋒攝）

台南台20乙線是左鎮與南化之間重要的交通動脈，原本路幅僅8到10米，為帶動地方發展，公路局編列經費逐段執行擴建，在6K200至6K860的最後一哩路完工後，歷時17年的全面拓寬計畫，終於大功告成，車流往返更加便捷，也有助於促進山區觀光。

長度660公尺的最後一哩路，就在南化國小至青果市場附近，由於沿途有芒果樹綠色隧道，以土檨仔為主，約80株，栽種時間將近半世紀，必須先移植，加上當地住戶較為密集，有房屋要拆除，得溝通、協調，取得共識後才能拓寬，讓進度受到延宕；立委郭國文協助爭取經費，讓工程順利推動。

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台20乙線全長7.855公里，串連山區的台20線與台3線，公路局雲嘉南區養護工程分局陸續投入逾13.5億元經費，2009年開始逐段拓寬。公路局雲嘉南區養護工程分局曾文工務段長陳紀瑜感謝地方的配合，讓台20乙線的全面拓寬得以完成任務，除了6K570至6K860的路幅是15米之外，其餘全都20米。

陳紀瑜指出，台20乙線的全面拓寬，著重交通發展之餘，也照顧地方居民，順利完工的最後一段，沿途電線桿地下化，並增設路燈17座，還有130米的人行道改善，讓沿途住戶出入更安全。

17年來，曾文工務段在拓寬台20乙線的同時，沿線新建三錦橋、九空橋、西埔橋與中坑橋等，在南化農會集貨場前也曾闢外環道，希望透過交通建設，讓山區居民出入更便捷，帶動產業與觀光的發展。

歷時17年，台20乙線全面拓寬計畫，終於順利完成。（記者吳俊鋒攝）

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