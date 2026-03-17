頭份、竹南家長有福了！中央地方「億」起打造新幼兒園 明年招生

育星非營利幼兒園完工示意圖。（圖由縣府提供）

苗栗縣頭份、竹南蓬勃發展，青壯人口移入，縣府為滿足幼兒托育需求，爭取中央7千萬餘元補助及自籌3千萬元，以共1億178萬元辦理「育星非營利幼兒園」新建工程，規劃可容納6班共152名幼兒，今（17）日開工動土，預計明年4月完工，116學年度起開辦。

幼兒園工程基地位於頭份、竹南交界的頭份市八德二路「文中三」學校用地，將興建地上2層、地下1層建築，規劃一樓配置為2歲到未滿3歲之兩班32人的室內活動教室，及辦公室暨健康中心、廚房、半戶外表演舞台、廁所、哺乳室。2樓配置為3歲到5歲之4班120人的室內活動教室、多功能活動教室、廁所。地下一層則配置為防空避難室。

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建築外觀以純白為基底，輔以橘、黃、藍、綠點綴跳色，展現活潑繽紛的童趣氛圍，同時透過木紋與茶色細節平衡色彩，注入溫潤質感，並選用綠建材施工，為孩子打造一座安全、永續且充滿生命力的成長樂園。

新建工程今由教育部國教署長彭富源、苗栗縣長鍾東錦及頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱等人共同持鏟動土。鍾東錦致詞感謝教育部核定補助、立委邱鎮軍爭取及各級民意代表的協助，縣府將嚴格把關施工品質與進度，確保園舍如期如質完成，嘉惠在地家長與地方教育發展。

育星非營利幼兒園完工示意圖。（圖由縣府提供）

新建工程由教育部國教署長彭富源、苗栗縣長鍾東錦及頭份市長羅雪珠、副議長張淑芬、議員徐功凡、蕭詠萱等人共同持鏟動土。（記者彭健禮攝）

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