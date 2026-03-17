基隆營造商花千萬租地放機具被檢舉 無奈圍地自保

基隆民眾花費千萬元權利金，向國財署租土地卻遭檢舉，以紐澤西護欄圍地自保。（記者盧賢秀攝）

基隆市中船路營造公司何姓負責人花了1300萬元，向財政部國有財產署標租百坪空地，停放工程機械，每個月還要付6萬多元租金，長期供附近居民免費停車，因為車子越停越多，被質疑擋住其他車輛進出，且自家工程機具和工程車被無端破壞，業者只好將土地圍起來，要社會大眾主持公道。

何姓負責人拿出經法院公證的契約書指出，公司去年9月起花費1300萬元權利金，向國產署北區分署租用中船路攤販集中場前方的100多坪空地，每年還要繳76萬8000元租金。

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他說，空地讓鄰居無償停車2年多，結果車子越停越多，遭民眾無所不用其極的檢舉，半夜到公司騷擾，車輛及柵欄機無端遭到人為破壞，為了維護公司權益，決定以紐澤西護欄把土地圍起來。

何姓負責人表示，為了敦親睦鄰，附近店家的工作場地及生財器具仍讓攤商繼續使用，並沒有影響車輛出入，但附近住戶仍不斷透過市長信箱、1999專線、派出所等管道檢舉，他直呼「天理何在？」因此在臉書發文，盼社會大眾主持公道，有網友為他加油打氣、送暖，也有酸民嘲諷說「這塊空地難道是鑽石區？」

營造商雖然用紐澤西護欄圍地，但附近店家的工作場地與機具不受影響。（記者盧賢秀攝）

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