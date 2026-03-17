台南鐵路地下化隧道風機完工 預計今年底第一階段通車

台南鐵路地下化隧道排風機已全數安裝完成。（鐵道局南部工程分局提供）

台南市區鐵路地下化計畫，繼今年1月底永久軌道全線鋪設完成，隧道內的核心通風設備共15部大型隧道風機，預計今年3月底展開測試，工程進入機電系統整合的最後衝刺階段，穩步朝向今（2026）年底第一階段通車的目標邁進。

交通部鐵道局南部工程分局指出，地下化隧道通風系統肩負列車運行時空氣品質維持及緊急狀況排煙的重要任務，是確保地下化鐵路安全營運的核心設施，台南鐵路地下化工程於全長8.23公里的隧道中各區段，設置高效率的風機設備。

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隧道排風機具備每秒120 立方米的風量輸出效能，並導入智慧監控系統，可即時偵測溫度及氮氧化物濃度，自動調整運轉模式維持空氣品質；若在隧道發生火警等緊急情況，風機將以每分鐘888轉的轉速運轉，產生時速約8公里的風速，有效排除濃煙以延長逃生時間至900秒，讓隧道內人員可以安全抵達最近的緊急出口，確保乘客與相關人員安全。

鐵道局南部工程分局副分局長王淳玄表示，每部風機直徑2.5公尺、重達4500公斤，施工期間面臨地下空間狹窄、設備吊裝困難及施工介面複雜等挑戰，但在施工團隊縝密規劃及嚴謹施工下，最終順利完成通風機組、風管、控制風門、消音器及空壓系統等主要設備安裝與測試，將接續進行各項單機測試與系統整合測試，同時電車線、號誌及中央監控系統的安裝與調試工作也如火如荼全面展開。

鐵道局總工程司許曉峯說，南鐵地下化工程計畫克服用地取得、文資遺構處理等重重因難，迄2026年2月底止，整體計畫進度已達83.04%。

台南市區鐵路地下化工程持續朝2026年底第一階段通車的目標邁進。（資料照，鐵道局南部工程分局提供）

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