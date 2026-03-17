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    首頁 > 生活

    基隆下修停班課雨量基準 蔣萬安：北市會審慎評估

    2026/03/17 15:33 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安指出，基隆是因為地勢多山，所以做這樣的修正，北市接下來也會審慎評估，會在4市平台共同討論。（記者陳逸寬攝）

    台北市長蔣萬安指出，基隆是因為地勢多山，所以做這樣的修正，北市接下來也會審慎評估，會在4市平台共同討論。（記者陳逸寬攝）

    北北基桃停班課脫鉤！基隆市天然災害停止上班、上課雨量判斷基準，過去為24小時累積雨量350毫米作為判斷標準，基隆市府今（17）日宣布下修為200毫米，自今年起採行「分區判定、分層啟動」的彈性判斷機制。對此，台北市長蔣萬安指出，基隆是因為地勢多山，所以做這樣的修正，北市接下來也會審慎評估，會在4市平台共同討論。

    基隆市府今針對天然災害停班停課判斷機制進行說明，副市長邱佩琳指出，基隆市全市約有95%以上為山坡地，位於東北季風迎風面，每逢鋒面或颱風影響時，降雨往往呈現「雨勢強、累積快」的特性，即使累積雨量尚未達到中央標準，部分地區仍可能出現邊坡不穩、落石或局部淹水等情形，災害風險相對較高。

    基隆消防局長游家懿表示，對於山坡地比例高、降雨集中度高的基隆市而言，未來24小時累積雨量350毫米的標準作為停班停課判斷標準，已難以完全反映地方實際風險，因此市府訂定《基隆市政府天然災害停止上班及上課判斷基準補充規範》，自今年起採行「分區判定、分層啟動」的彈性判斷機制。

    基隆人事處長林燕菲也證實，已建議中央修法，基隆市不分山區平地改採未來24小時累積雨量200毫米作為停班停課判斷指標，以更符合基隆地形環境與降雨特性。

    蔣萬安今天稍早出席台北市政府願景館啟動儀式，針對基隆市調整停班課準則，而過去陽明山區，很多學校校長反映，決定要不要停班課壓力很大，是否也會做分區的標準？蔣萬安表示，由於基隆是地勢多山，所以做這樣的修正，北市接下來也會審慎的評估，會在4市平台共同討論。

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