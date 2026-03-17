2026高雄內門宋江陣3/21起登場 「宋江大宴」開放訂席

饕客引頸期盼的「宋江大宴」，即起開放訂位。（圖由觀光局提供）

百年陣頭文化的「2026高雄內門宋江陣」，將於3月21日至4月5日於內門紫竹寺登場，今年共有全台11組頂尖隊伍，報名「全國創意宋江陣頭大賽」，精彩可期；備受期待的「宋江大宴」即日起也開放訂席，每桌8800元。

高市觀光局今（17）日於內門舉辦記者會，由「內門國中宋江陣」及「宗興武藝創意宋江陣」帶來熱血沸騰的尬陣交流，並由觀光局長高閔琳、內門紫竹寺主委劉銀城共同為宋江陣頭旗結綵。

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高閔琳表示，內門區作為宋江陣最重要發源地，今年吸引來自全台11組頂尖隊伍，報名「全國創意宋江陣頭大賽」，角逐總獎金200萬元榮耀；今年也新增多支在地陣頭隊伍，系列活動包括「陣頭拜觀音」，及榮獲文化部指定為國家重要民俗的「羅漢門迎佛祖」遶境，搭配「文武藝陣大匯演」與「文史導覽小旅行」等豐富活動。

內門紫竹寺主委劉銀城強調，3月21日開幕將以最高規格的古禮「青刀巷」迎賓，並透過陣頭拜觀音儀式，由在地宋江陣、獅陣、牛犁陣等文武陣頭齊聚廟埕，向觀音佛祖展演以示尊崇、並祈求遶境平安；重頭戲「羅漢門迎佛祖」遶境，則於3月28日、29日及4月4日、5日共4天舉行。

每年讓饕客引頸期盼的「宋江大宴」，今年由神明欽點的掌鼎總舖師薛志龍，率領徒弟端出澎湃辦桌佳餚，將於3月28日、29日、4月4日限定舉辦3天，每桌售價8800元，即日起開放電話訂席（0985-512-955），名額有限，饕客得把握機會。

觀光局於活動期間特別規劃「文史導覽小旅行」，建議民眾可順遊野森動物學校、旗山、美濃等周邊景點，來趟深度的東高雄之旅。

「內門國中宋江陣」及「宗興武藝創意宋江陣」精彩尬陣表演。（圖由觀光局提供）

觀光局長高閔琳（左）、內門紫竹寺主委劉銀城（中）為陣頭結綵。（圖由觀光局提供）

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