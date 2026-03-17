為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    快申請！屏東縣廚餘機補助3/31截止 最高6千元

    2026/03/17 16:06 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣家用廚餘機補助到31日截止。（屏東縣政府提供）

    屏東縣家用廚餘機補助到31日截止。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府今年家用廚餘機補助將於3月31日截止，距離申請收件期限僅剩最後15天，請民眾把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

    環保局表示，115年廚餘機補助方案以家戶為單位，每台補助40%，以6000元為補助上限，補助對象限設籍屏東縣之家戶，已申請過之家戶則不在補助範圍。

    屏東縣自推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，共有去年有2500戶提出申請，今年開辦迄今也已經有近1200家戶提出申請，明顯比去年減少，希望民眾繼續支持這項政策，因為透過廚餘機補助，除了能大幅減少廚餘量，解決異味發臭、孳生蚊蟲等生活困擾，還能將其轉化為有機肥，進一步提升廚餘回收再利用量，初估補助的3700台廚餘機每年可減少廚餘約2200公噸。

    縣長周春米提醒民眾，截止日只剩最後15天，網路申請到24時，紙本親送縣府到下午5點截止，郵寄以郵戳為憑，請有意申請的民眾注意申請期限把握最後申請機會。

    屏東縣家用廚餘機補助最高補助6000元。（屏東縣政府提供）

    屏東縣家用廚餘機補助最高補助6000元。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播