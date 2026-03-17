快申請！屏東縣廚餘機補助3/31截止 最高6千元

屏東縣家用廚餘機補助到31日截止。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府今年家用廚餘機補助將於3月31日截止，距離申請收件期限僅剩最後15天，請民眾把握最後機會，於期限內備妥相關文件提出補助申請。

環保局表示，115年廚餘機補助方案以家戶為單位，每台補助40%，以6000元為補助上限，補助對象限設籍屏東縣之家戶，已申請過之家戶則不在補助範圍。

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屏東縣自推出家用廚餘機補助以來，獲得民眾熱烈迴響，共有去年有2500戶提出申請，今年開辦迄今也已經有近1200家戶提出申請，明顯比去年減少，希望民眾繼續支持這項政策，因為透過廚餘機補助，除了能大幅減少廚餘量，解決異味發臭、孳生蚊蟲等生活困擾，還能將其轉化為有機肥，進一步提升廚餘回收再利用量，初估補助的3700台廚餘機每年可減少廚餘約2200公噸。

縣長周春米提醒民眾，截止日只剩最後15天，網路申請到24時，紙本親送縣府到下午5點截止，郵寄以郵戳為憑，請有意申請的民眾注意申請期限把握最後申請機會。

屏東縣家用廚餘機補助最高補助6000元。（屏東縣政府提供）

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