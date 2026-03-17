竹市總圖工程進度嚴重落後 民怨竹市成爛尾市

新竹市立總圖書館工程進度嚴重落後，民怨新竹市變爛尾市。（記者洪美秀攝）

新竹市立總圖書館新建工程蓋了近4年，進度只有35%，原訂今年5月完工，但進度嚴重落後，市議員曾資程先前就批除工程進度落後，文化局今年還編1313萬新書購置費，根本是浪費公帑。有網友批高虹安上任後，包括國際展演中心及兒童探索館和市立總圖書館都幾乎沒進度，看不到重大工程成果，更批竹市已成建設爛尾市。

市府工務處表示，市立總圖書館新建工程實際進度約37%，因受大環境缺工缺料及面臨特殊工法挑戰，施工廠商的履約能力與資源投入嚴重不足。市府始終依規辦理、嚴格要求，並多次對廠商發出警告，要求要展現企業責任，補足人力與機具。此工程預定竣工日是今年12月下旬，市府已採每日盯催與高強度督導等措施，要求廠商落實工程進度。

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有網友在網路社群發文提到，市立總圖書館一蓋就快4年，到現在只見2樓層，原訂今年5月要完工，但工程進度連一半都不到，要在5月完工簡直是天方夜譚，如今市府又說年底會完工，各種說法不一，就是督導能力不足，蓋了這麼多年，不僅管線障礙沒先調查，連清水模樣品牆都要失敗3次，如今才蓋到2層樓，明年要完工都有困難了，但文化局竟已編高達1313萬的購書費，質疑是為編而編的消耗預算，根本沒有長遠規劃。

市議員曾資程日前也批市立總圖書館進度落後，文化局卻在今年先編1313萬的購書經費，等總圖書館真的蓋好，這些新書早已變舊書了。且除總圖書館工程進度嚴重落後，就連國際展演中心及兒童探索館都無進度，整個城市已虛耗空轉近4年，高虹安團隊的執行力不彰，已讓竹市城市發展原地踏步及空轉。

新竹市立總圖書館工程進度嚴重落後。（記者洪美秀攝）

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