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    首頁 > 生活

    中正大學籌設矽光子半導體學院 辛耘捐千萬

    2026/03/17 16:05 記者蔡宗勳／嘉義報導
    辛耘公司執行長李宏益（右）與中正大學校長蔡少正（左）簽立捐款協議書。（中正大學提供）

    辛耘公司執行長李宏益（右）與中正大學校長蔡少正（左）簽立捐款協議書。（中正大學提供）

    中正大學響應政府AI新10大建設政策，規劃2030年前成立「矽光子半導體學院」，正積極籌措開辦經費，經三度拜訪國內半導體設備商辛耘公司，獲贈1000萬元。17日在中正大學舉行捐贈儀式，由校長蔡少正與辛耘執行長李宏益簽署，這筆捐款將用來幫助中正籌設學院、培育半導體人才。

    蔡少正指出，非常感謝上市公司辛耘企業捐1000萬基金，讓校方在「矽光子半導體學院」的籌設跨出第一步，辛耘企業在半導體深耕20多年，並不斷成長和擴廠。這次中正跟辛耘企業結盟，就是國家隊的第一步，希望透過產學合作，讓矽光子半導體發展，持續往前邁進，未來會持續攜手合作，為國家重要國防產業盡一份力量。

    李宏益表示，自己是中正大學物理系第一屆畢業校友，以回饋的信念和感恩的心，希望中正可以更好，公司也感受到中正大學的誠意，一個月3次的拜訪，所以董事長同意捐贈1000萬，這1000萬只是開始，辛耘未來除跟中正有更多合作，也會對中正有更多的貢獻。

    蔡少正指出，矽光子技術是下世代高速通訊與AI運算的關鍵技術，這筆捐款將協助我們建構更完善的教育訓練體系，矽光子學院目標每年培育10名博士、60名碩士及40名學士的高階專業人才。未來中正將整合電機、通訊、資工、機械、化工、材料及光電物理等跨領域師資，引入業師參與教學，以產業實作專題對接產業需求，縮短實驗室到市場的距離。

    辛耘公司執行長李宏益（左）代表公司捐款嚮中正大學校長蔡少正（右）。（中正大學提供）

    辛耘公司執行長李宏益（左）代表公司捐款嚮中正大學校長蔡少正（右）。（中正大學提供）

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