高流雄流行音樂中心「爵對有春」連假開炸 還要送你飛韓國

高流「爵對有春」今年力邀日韓音樂人，呼應主題加碼送「免費出國旅遊」大獎。（高流提供）

誰說爵士樂只能待在音樂廳正襟危坐，今年清明連假第四屆「爵對有春」強勢回歸，融合音樂、野餐、露天電影與大獎抽獎的春日盛宴，不僅規模升級，更要把高雄海風廣場變成全台最Chill的感官現場，還要送一名幸運樂迷去韓國爽玩5天。

高雄流行音樂中心指出，此次卡司不再只是「純演奏」，而是一場火花四射的國際大亂鬥。演出採取雙舞台企劃，音浪塔1樓「有春舞台」與2樓「爵式舞台」同步連炸。日本鋼琴奇才Suga Dairo將再度合體台灣薩克斯風手謝明諺，挑戰即興極限；阿根廷的明馬丁三、韓國鼓手Bomi Choi則與台灣靈魂女聲aDAN薛詒丹、高真TRU輪番上陣。

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此外，當夜幕垂降，海風廣場將變身全台最浪漫的「海風電影院」，連續三晚精選《新娘百分百》、《樂來樂愛你》等經典作，更祭出熱血沸騰的2025新版《馴龍高手》與賽車大片《F1》，民眾可以在港灣星空下、靠著野餐墊看大銀幕，完全免費開放，就是要挑戰你對連假休閒的想像力。

現場並規劃互動遊戲，幸運兒可直接抱走價值超過3萬元「韓國5日遊」大獎，並匯聚超過80攤質感市集，多個品牌跨界合作推出「爵士航線」限定好禮，只要加入高流會員就有機會空手而來、滿載而歸，相關活動詳情可至高流官網和社群平台查詢。

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