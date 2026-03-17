台積電熊本設廠效應 西湖實中攜手5校與熊本大學交流雙語師培

台積電於日本熊本設廠後，帶動更多台灣家庭赴日工作，熊本大學為此積極規劃具雙語教學能力的師資，來台參訪雙語教學。（北市教育局提供）

台積電於日本熊本設廠後，帶動更多台灣家庭赴日工作，熊本大學因此積極規劃雙語教學師資；台北市內湖區多所學校近日共同參與「熊本大學雙語教育觀課參訪計畫」，由西湖實驗國民中學與日本熊本大學簽署合作備忘錄（MOU），透過實地觀課與教育交流，共同推動雙語教育與國際人才培育。

台積電至熊本設廠後，有更多台灣家庭赴日，希望能在日本當地學校提供延續性的雙語教學環境，讓子女在海外順利銜接學習；熊本大學特別安排師資培育生與教育學院教師來台觀摩台北市學校的雙語課程與教學模式。

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熊本大學的參訪由西湖實中統籌規劃，邀請內湖區多所具有雙語與國際教育特色的學校共同參與，包括西湖實中、西湖國小、文湖國小、長安國中、民權國中及三民國中等6校，透過備課、觀課、議課及教學交流，讓日本教育工作者深入了解台灣雙語教育的推動經驗。

參訪安排涵蓋備課、觀課、議課與教學交流，讓熊本大學教育學院教師及師資培育生實際走入台灣校園，觀察台灣雙語教育如何在不同學科與不同學習階段中落實。各校也展現出鮮明的課程特色與教學亮點，西湖國小結合在地生態、科技特色與國際交流經驗，展現生活化且具探索精神的雙語課程；文湖國小以深厚的閱讀教育為基礎，並將英語自然融入音樂與體育教學等。

西湖實中也分享多元的雙語課堂實踐，生活科技課程中，引導學生透過操作、討論與任務學習，在動手實作中自然運用英語；體育課也進行雙語授課，以籃球教學為主軸，帶領學生認識運球、傳球、投籃、防守等籃球專門術語，讓學生在身體活動與情境互動中提升英語理解與表達能力。

西湖實中校長高毓璇表示，此次合作不僅是學校間的教育交流，更是台灣雙語教育成果走向國際的重要契機。透過與熊本大學簽署MOU，未來雙方將持續在雙語師資培育、課程交流及學生國際學習機會等面向深化合作，並期待建立長期且穩定的台日教育合作平台。

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