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    首頁 > 生活

    地方「教師行政加碼」被打槍 北市教育局：盼中央給予更多彈性

    2026/03/17 15:55 記者甘孟霖／台北報導
    為緩解行政教師人力荒，中央、各縣市推出行政工作獎金加碼。示意圖。（資料照）

    為緩解行政教師人力荒，中央、各縣市推出行政工作獎金加碼。示意圖。（資料照）

    校園行政人力吃緊，教育部去年底增「行政工作獎金」，台北市長蔣萬安今年也宣布再加碼行政獎金一至三千元不等。不過，根據教育部近日函覆，建議地方政府依據現有公務人員激勵措施辦理；北市教育局表示，已著手訂定相關法規，但更希望教育部能給予地方更多彈性。

    北市教育局發言人、主任秘書鍾德馨指出，北市加碼方案是在教育部設置的行政工作獎金基礎上，由市府財源再加碼，不過涉及公務人員薪資調整，權限在中央，需報教育部核准。

    鍾德馨說，而近日教育部函覆則指出，建議地方政府改依公務員激勵措施辦理，但這樣一來，激勵金發放就會與考績等績效掛鉤，頻率與次數雖可以由地方訂定，但還需要訂定相關法規，程序上會比較繁複，且就沒辦法每月份發放；此外，援引激勵措施，也與原先體恤行政人員職務辛苦而給予的獎勵，概念有所不同。

    他說，不只台北市，各縣市都有加碼的需求，還是希望中央能夠給予更多的彈性，北市也會循各種管道來溝通；不過，考量對於一線行政教師的承諾，也會同步依教育部建議著手辦理，否則拖欠太久恐打擊基層士氣。

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