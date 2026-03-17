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    首頁 > 生活

    澎湖土魠漁民遭開罰 澎湖區漁會為漁民發聲

    2026/03/17 15:15 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖土魠捕撈漁船，近期陸續遭漁業署開罰。（記者劉禹慶攝）

    澎湖土魠捕撈漁船，近期陸續遭漁業署開罰。（記者劉禹慶攝）

    近來澎湖漁民向縣議員參選人許國文反映，近期漁業署無故對土魠漁船開罰，陸續20至30艘漁船接到罰單，平均每艘漁船15萬元，澎湖地區共開罰300餘萬元，且還遭禁止漁業用油補助，影響許多漁民生計。

    澎湖區漁會總幹事顏德福表示，近期部分漁民因未具刺網牌從事土魠魚作業遭裁罰，已引發基層關切和反彈。

    顏德福表示，土魠魚產業為澎湖冬季最重要之經濟來源，攸關漁民生計，建請中央儘速研擬「土魠魚漁業管理辦法」，建立明確且可行之制度，協助漁民合法作業；在制度未完善前，建議暫緩相關罰則執行，以避免衝擊擴大，否則將對漁民、漁販、加工、物流及電商等整體產業鏈造成重大影響，對民生衝擊甚鉅。

    另外，漁民反映先前漁業署曾預告規劃，允許未具刺網牌之漁船，得透過購置具刺網資格之舢舨漁筏等方式進行抵換，以協助漁民合法作業並解套。但該政策後續卻暫停推動，導致部分漁民在預告期間已投入資金，累計斥資新臺幣二千至三千萬元購置相關牌照，卻無法完成轉換使用，對漁民造成重大經濟損失。澎湖區漁會今（17）日將與澎湖縣政府農漁局開會協商，希望尋求合理解決之道，保障漁民權益。

    漁業署開罰原因，是因漁船未具刺網執照。（記者劉禹慶攝）

    漁業署開罰原因，是因漁船未具刺網執照。（記者劉禹慶攝）

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