竹市家長嘆校園智慧通APP難用 已繳費卻被校方發催繳通知

新竹市府教育處開發的校園智慧通APP難用，家長嘆已繳費卻被校方發催繳通知，批該APP很擾民不好用。（記者洪美秀攝）

新竹市有家長在網路社群發文提到，使用教育處的校園智慧通APP後，因學校這學期不發實體繳費單，結果線上繳費後還是收到老師的催繳通知，批竹市不配叫科技城，不僅線上系統未能即時更新，就連APP也未與學校連線查詢，讓家長使用上很不方便，就連老師假日也得增加工作量，得利用假日提醒家長及回覆家長，相當擾民。

市府教育處表示，竹市校園智慧通APP提供繳費智慧通功能，可讓家長選擇線上繳費，但也可持學校發給的繳費單到超商繳費。線上繳費後會出現「已繳費，請勿重複繳費的提示」，若家長不小心重複繳費也能辦理退費。目前APP提供的線上繳費項目依學校的需求各有不同，學校在製單時就會明列繳費項目。像是學雜費、社團參加費、課後班參加費等。繳費系統介接的是學籍系統的學籍資料，後面的個資安全維護由市府管理把關。

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目前竹市校園智慧通APP目前有繳費智慧通、學習智慧通、安全智慧通、報到智慧通、探索智慧通、英語智慧通、積點智慧通及問卷智慧通等校務資訊等功能，主要是提供親師生各項校務服務。

家長反映這個校園APP已上線很多年，但繳費功能各校未統一，甚至出現班級不同情形，讓家長無所適從，籲市府能把APP功能做好學校橫向聯繫功能，如果能線上就不要實體，不要一下子實體、一下子線上，造成家長困擾。

新竹市府教育處開發的校園智慧通APP難用，家長嘆已繳費卻被校方發催繳通知，批該APP很擾民不好用。（記者洪美秀攝）

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