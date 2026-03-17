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    四技二專技優保送分發錄取率92.31％ 3/25下午5時前須完成報到

    2026/03/17 15:02 記者楊綿傑／台北報導
    四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今公告，並開放考生上網查詢結果。（資料照）

    四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今公告，並開放考生上網查詢結果。（資料照）

    115學年度四技二專技優保送入學招生分發錄取結果今公告，開放考生上網查詢結果。技專校院招生委員會聯合會指出，經分發錄取228人，分發錄取率為92.31%。分發錄取生必須於本月25日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到。

    根據技專校院招生委員會聯合會資料，今年四技二專技優保送入學招生，共計19所科技校院及大學參與招生，提供160個系科（組）、學程，招生名額共計504名；其中，招生名額最多前三類別為10機械、25電子、60商業。

    而符合保送資格報名考生計262人，其中報名考生人數最多前三類別為10機械、20電機、25電子。上網完成登記志願者（參加統一分發人數）計247人，經分發錄取228人，分發錄取率為92.31%。

    技專校院招生委員會聯合會主任任貽均提醒，各錄取學校於各校網站公告報到時間、方式及注意事項，獲分發之錄取生須自行至錄取學校網站查詢；分發錄取生必須於本月25日下午5時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。

    而已辦理完成報到手續之錄取生，除在本月25日下午5時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加115學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等項招生，違者本委員會將取消考生之錄取及入學資格。

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